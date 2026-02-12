Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3106936
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

NICU में नवजात के जिंदा जलने के मामले में बड़ा एक्शन, DM के निर्देश पर 27 अस्पतालों में ताबड़तोड़ छापा, 22 में मिली भारी कमी

Kanpur Hospital Raid: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नवजात बच्ची की मौत के बाद अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान 27 में से 22 नर्सिंग होम मानकों के विपरीत चलते पाए गए हैं. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Hospital Raid
Kanpur Hospital Raid

Kanpur Hospital Raid: कानपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अस्पताल की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली थी. बिठूर के राजा हॉस्पिटल में दो दिन पहले NICU में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. जिसमें एक दिन की नवजात बच्ची जिंदा जल गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर उसे सील कर दिया.

NICU में जिंदा जली मासूम
कानपुर के बिठूर इलाके में स्थित राजा हॉस्पिटल से एक दुखद घटना सामने आई. बाकरगंज निवासी अरुण निषाद की पत्नी ने यहां एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया था, लेकिन खुशियां चंद घंटों में ही राख हो गईं. अस्पताल वालों ने परिवार वालों को बताया कि NICU वार्ड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी और जिस बेड पर बच्ची लेटी थी, उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया और नवजात बच्ची जिंदा जल गई.

परिजनों ने लगाए संगीन आरोप
परिजनों का आरोप और भी गंभीर है. परिजनों के मुताबिक, अस्पताल प्रबंधन ने इस हादसे को घंटों तक उनसे छिपाए रखा. वहीं नवजात बच्चे की जलने की एक वजह निकल कर सामने आई है कि लाइसेंस न होने के बाद भी NICU चल रहा था NICU में ओवरहीटिंग में बच्चों को रखने से बच्ची जिंदा जल गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाही के आरोप में अस्पताल पर एक्शन
जब पिता ने अपनी बच्ची को देखने की जिद की, तो स्टाफ टालमटोल करता रहा. जब सच सामने आया, तो परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ. इस मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है. डीएम ने साफ कर दिया है कि अस्पताल के पास NICU चलाने का पंजीकरण तक नहीं था. लापरवाही के आरोप में अस्पताल के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया है.

27 अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
अब स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे यह अवैध यूनिट चल रही थी. डीएम ने जिले के अन्य संदिग्ध अस्पतालों की भी जांच के आदेश दिए हैं. नवजात बच्ची की मौत के बाद में डीएम ने मामले की जांच उसके बाद से ही अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों में सीएमओ की छापेमारी जारी है. डीएम के निर्देश पर सीएमओ की टीम ने 27 अस्पतालों पर छापा मारा, जिसमें 22 नर्सिंग होम मानकों के विपरीत चलते पाए गए. 

यह भी पढ़िए: संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने मदरसे को किया गया जमीदोज

TAGS

Kanpur Hospital RaidNewborn baby deathCMO Kanpur OperationIllegal ICU Seized

Trending news

Kanpur Hospital Raid
NICU में नवजात के जिंदा जलने के मामले में बड़ा एक्शन, 27 अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापा
Uttarakhand
हल्द्वानी में 'चौपाटी' का मजा!एक छत के नीचे जायकों की भरमार,ठेले नहीं शानदार दुकानें
Varanasi News
काशी में शिव विवाह उत्सव की 'महा' तैयारी! महादेव को बेटे विनायक ने भेजा खास तोहफा
aligarh news
शादी से लौटते ही छिड़ा खूनी संग्राम;अलीगढ़ में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी
Auraiya News
'बस इतनी सी डांट थी' पिता ने सिगरेट पीने से रोका; बेटे ने कुएं में कूदकर दी जान
Haldwani news
हल्द्वानी में मर्डर! गल्ला मंडी में युवक-युवती को पत्थरों से कुचलकर उतारा मौत के घाट
aligarh Love Story
होने वाले दामाद संग भागी सास अब बहनोई के साथ फुर्र, 10 महीने भी न रह सकी साथ!
UP Board Examinations
यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का बिगुल;52 लाख छात्रों की परीक्षा में नकल माफिया पर सर्जिकल!
Kanpur Lamborghini Case
कानपुर लैंबॉर्गिनी केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिवम मिश्रा
dehradun news
देहरादून में एनकाउंटर; हत्याकांड के शूटर समेत दो बदमाश गिरफ्तार