NICU में नवजात के जिंदा जलने के मामले में बड़ा एक्शन, DM के निर्देश पर 27 अस्पतालों में ताबड़तोड़ छापा, 22 में मिली भारी कमी

Kanpur Hospital Raid: कानपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अस्पताल की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली थी. बिठूर के राजा हॉस्पिटल में दो दिन पहले NICU में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. जिसमें एक दिन की नवजात बच्ची जिंदा जल गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर उसे सील कर दिया.

NICU में जिंदा जली मासूम

कानपुर के बिठूर इलाके में स्थित राजा हॉस्पिटल से एक दुखद घटना सामने आई. बाकरगंज निवासी अरुण निषाद की पत्नी ने यहां एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया था, लेकिन खुशियां चंद घंटों में ही राख हो गईं. अस्पताल वालों ने परिवार वालों को बताया कि NICU वार्ड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी और जिस बेड पर बच्ची लेटी थी, उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया और नवजात बच्ची जिंदा जल गई.

परिजनों ने लगाए संगीन आरोप

परिजनों का आरोप और भी गंभीर है. परिजनों के मुताबिक, अस्पताल प्रबंधन ने इस हादसे को घंटों तक उनसे छिपाए रखा. वहीं नवजात बच्चे की जलने की एक वजह निकल कर सामने आई है कि लाइसेंस न होने के बाद भी NICU चल रहा था NICU में ओवरहीटिंग में बच्चों को रखने से बच्ची जिंदा जल गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाही के आरोप में अस्पताल पर एक्शन

जब पिता ने अपनी बच्ची को देखने की जिद की, तो स्टाफ टालमटोल करता रहा. जब सच सामने आया, तो परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ. इस मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है. डीएम ने साफ कर दिया है कि अस्पताल के पास NICU चलाने का पंजीकरण तक नहीं था. लापरवाही के आरोप में अस्पताल के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया है.

27 अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

अब स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे यह अवैध यूनिट चल रही थी. डीएम ने जिले के अन्य संदिग्ध अस्पतालों की भी जांच के आदेश दिए हैं. नवजात बच्ची की मौत के बाद में डीएम ने मामले की जांच उसके बाद से ही अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों में सीएमओ की छापेमारी जारी है. डीएम के निर्देश पर सीएमओ की टीम ने 27 अस्पतालों पर छापा मारा, जिसमें 22 नर्सिंग होम मानकों के विपरीत चलते पाए गए.

यह भी पढ़िए: संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने मदरसे को किया गया जमीदोज