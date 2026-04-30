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44°C की तपिश में तड़पता कानपुर! चिड़ियाघर के बेजुबानों की बदली थाली, ठंडक के लिए जू प्रशासन का खास इंतजाम

Kanpur weather Today:उत्तर प्रदेश में अप्रैल की भीषण गर्मी ने हालात बेहाल कर दिए हैं. कानपुर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, और इस झुलसाती गर्मी का असर अब इंसानों के साथ-साथ बेजुबान वन्य जीवों पर भी साफ नजर आने लगा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:14 PM IST
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Kanpur weather Today: उत्तर प्रदेश में अप्रैल की गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कानपुर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. इस भीषण तपिश का असर अब कानपुर चिड़ियाघर के वन्य जीवों के खान-पान पर भी दिखने लगा है. गर्मी को देखते हुए जू प्रशासन ने जानवरों की डाइट में बड़े बदलाव किए हैं. जहाँ मांसाहारी जीवों की खुराक कम कर दी गई है, वहीं पक्षियों को हाइड्रेटेड रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं. आइए देखते हैं कि भीषण गर्मी के बीच हमारे वन्य जीव साथी खुद को कैसे ठंडा रख रहे हैं.

कानपुर चिड़ियाघर के राजा यानी शेर और बाघों की थाली से अब चिकन गायब हो गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, गर्मी में भारी खाना पचाने में दिक्कत होती है, इसलिए शेर और टाइगर को मिलने वाले 10 किलो भैंस के मांस को घटाकर अब 7 किलो कर दिया गया है. 

साथ ही, उन्हें दिया जाने वाला 1 किलो मुर्गा पूरी तरह बंद है. यही हाल तेंदुए और लकड़बग्घे का भी है, जिनकी खुराक लगभग आधी कर दी गई है. जू के डॉक्टर नासिर की देखरेख में बादल,मल्लू बघीरा और दुर्गा जैसे बाघों का नियमित चेकअप हो रहा है और उनके पीने के पानी में रोजाना 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके.

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गर्मी की मार सिर्फ बड़े जानवरों पर ही नहीं, बल्कि विदेशी पक्षियों पर भी है. ब्राजील के खास मेहमान साउथ अमेरिकन मकाऊ को गर्मी से राहत दिलाने के लिए मुसम्मी, संतरा और तरबूज जैसे रसीले फल दिए जा रहे हैं.  वहीं, दूसरी ओर मगरमच्छों के लिए गर्मी का मौसम राहत भरा है, क्योंकि वे सर्दियों में कुछ नहीं खाते, लेकिन अब उन्हें हफ्ते में एक बार डेढ़ किलो मछली दी जा रही है. चिड़ियाघर प्रशासन की कोशिश है कि डाइट में कटौती और इलेक्ट्रोलाइट के जरिए इन बेजुबानों को 44 डिग्री की इस झुलसाने वाली गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके. 

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