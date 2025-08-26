Kanpur weather: यूपी के 41 जिले भारी बारिश से होंगे सराबोर, कानपुर के लिए भी चेतावनी, जानिए आज का मौसम
कानपुर

Kanpur weather: यूपी के 41 जिले भारी बारिश से होंगे सराबोर, कानपुर के लिए भी चेतावनी, जानिए आज का मौसम

Kanpur Rain Alert: कानपुर में रविवार से मौसम करवट ले चुका है. दो दिन से शहर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. जानिए आज कानपुर का मौसम कैसा रहेगा.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:13 AM IST
Kanpur Weather Update
Kanpur Weather Update

Kanpur weather update: बीते दो दिनों से कानपुर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. शहर में मौसम का मिजाज बदलने से पारा भी गिरा है. इसके चलते धूप की तपिश और उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है. हालांकि जलभराव के चलते कई जगह यातायात में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.  आइए जानते हैं कि मंगलवार यानी आज कानपुर में मौसम कैसा रहने वाला है.

कानपुर मंगलवार का मौसम?
कानपुर में सोमवार को आसमान में काले घने बादलों ने दिनभर डेरा डाले रखा, रुक-रुककर अलग-अलग जगह जमकर बारिश हुई. रात में भी मौसम का मिजाज बदला रहा. आज भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आएंगे. बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है. सुबह भी कई जगहों पर बारिश हुई. बीते 24 घंटे में कुल 24.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कानपुर का तापमान?
कानपुर में सोमवार को अधिकतम पारा 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री और न्यूनतम पारा में 1.6 डिग्री कम रहा. अधिकतम आर्द्रता 93 फीसदी जबकि न्यूनतम आर्द्रता 79 फीसदी रिकॉर्ड की गई. आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेने का अनुमान है.

कानपुर में अगले तीन दिन कैसा मौसम?
कानपुर में मौसम का मिजाज 28 अगस्त तक कुछ ऐसा ही बना रहेगा. शहर में पॉकेट रेन की स्थिति देखने को मिलेगी. रुक-रुककर अलग अलग जगहों पर बारिश होगी. यूपी के 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें हरदोई, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और अंबेडकरनगर समेत मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर शामिल है.

