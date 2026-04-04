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कानपुर में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, दिन में छाया अंधेरा, वाहनों की जली 'बत्ती'

Kanpur Rainfall: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से कानपुर में बारिश देखने को मिली है. शनिवार को कानपुर में तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 04, 2026, 07:00 PM IST
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फाइल फोटो
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Kanpur Rainfall: कानपुर में मौसम का मिजाज बदल गया. शनिवार शाम को अचानक आसमान में काले बादल छा गए. दिन में ही अंधेरा हो गया. सड़कों पर वाहनों को लाइट जलानी पड़ी. इसके कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई. कहीं कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे. बारिश और ओले गिरने के बाद कानपुर का मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया है. लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है.  

कानपुर में झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से कानपुर में बारिश देखने को मिली है. शनिवार को कानपुर में तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ सड़कों पर गिर गए. इससे यातायात भी प्रभावित हुआ. कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली गुल हो गई. 
 
3.3 मिलीमीटर हुई बारिश
कानपुर में शनिवार को सुबह से ही बारिश के संकेत दिखने लगे थे. दोपहर में धूप निकली, इसके बाद जैसे-जैसे शाम ढलती गई आसमान में काले बादल छाने लगे. तेज हवाएं चलने लगीं. कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई. वहीं शाम चार बजे के बाद 50 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से हवाएं चलीं. इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि भी हुई. मौसम विभाग के मुताबिक, कानपुर में 3.3 मिलीमीटर बारिश हुई. 

6 अप्रैल को भी होगी बारिश! 
मौसम विभाग के मुताबिक, कानपुर में अभी इसी तरह का मौसम अप्रैल महीने में देखने को मिल रहा है. छह अप्रैल को भी शहर में बारिश होने के आसार हैं. पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. हालांकि किसानों की फसल खराब हो गई है. वहीं, तापमान में भी गिरावट देखी गई है. ओलावृष्टि के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. 

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यह भी पढ़ें : असमय बारिश से फसलों पर मार, योगी आदित्यनाथ सख्त—तुरंत सर्वे, फील्ड विजिट और समयबद्ध मुआवजे के आदेश

 

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