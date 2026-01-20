PH D स्कॉलर ने छठी मंजिल से कूदकर दी जान, दो साल में नौ आत्महत्याओं ने सिस्टम पर खड़े किए सवाल

Praveen Pandey/Kanpur: देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार IIT कानपुर एक बार फिर छात्र आत्महत्या की दर्दनाक घटना से हिल गया है. मंगलवार दोपहर परिसर में पीएचडी कर रहे एक स्कॉलर ने छठवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि संस्थान की छात्र सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

पत्नी और बच्ची के साथ हॉस्टल में रहता था

मृतक की पहचान राजस्थान के चुरू जिले के विद्यासर क्षेत्र निवासी स्वरूप ईश्वराम (25) के रूप में हुई है. वह IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग में पीएचडी का छात्र था और लंबे समय से एंजाइटी की समस्या से जूझ रहा था. स्वरूप अपनी पत्नी मंजू और दो साल की बेटी के साथ परिसर की न्यू एसबीआरए बिल्डिंग में रहता था. परिजनों के मुताबिक बीमारी के चलते वह काफी समय से मानसिक तनाव में था और उसका इलाज भी चल रहा था.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे स्वरूप ने बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से छलांग लगा दी. घटना के बाद उसे तत्काल IIT की एंबुलेंस से एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शाम को उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है, एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला अवसाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है.

IIT कानपुर में 2 साल में 9 आत्महत्या

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब IIT कानपुर पहले से ही छात्र आत्महत्याओं को लेकर आलोचना के घेरे में है. बीते दो वर्षों में यह नौवीं मौत बताई जा रही है. इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को बीटेक फाइनल ईयर के छात्र जय सिंह मीणा ने भी हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी. पढ़ाई में बैकलॉग, डिग्री पूरी न हो पाने और प्लेसमेंट से बाहर रहने का दबाव उसकी मौत की बड़ी वजह माना गया.

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच भी तीन छात्रों ने जान दी थी, जिसके बाद संस्थान प्रशासन ने ओपन हाउस और काउंसिलिंग व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही थी. काउंसिलिंग सेंटर में मनोविज्ञानियों की संख्या बढ़ाकर 10 की गई, लेकिन इसके बावजूद लगातार सामने आ रही घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या मदद सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच पा रही है. अब एक बार फिर यह त्रासदी IIT की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.