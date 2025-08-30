आधा लीटर दूध लेते आना...मारपीट केस में चार्जशीट लगाने के लिए दारोगा ने की ये डिमांड

Kanpur News: यूपी के कानपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. घाटमपुर थाने में तैनात दारोगा का ऑड‍ियो वायरल हो रहा है. ऑड‍ियो में दारोगा जी चार्जशीट लगाने के लिए आधा लीटर दूध की डिमांड कर दी. साथ ही डेढ़ हजार रुपये भी मांग लिए. उनका ऑडियो वायरल हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया. पीड़‍ित ने दारोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दारोगा का ऑडियो वायरल

दरअसल, यह पूरा मामला सजेती थाने का बताया जा रहा है. ऑडियो यहां तैनात दारोगा राधाकांत शुक्‍ला है. हालांकि, वायरल ऑड‍ियो की पुष्टि ZEE News नहीं करता है. बताया गया कि दारोगा राधाकांत शुक्‍ला मारपीट, छिनैती के मामले की जांच कर रहे हैं. आरोप है कि दारोगा राधाकांत शुक्‍ला इसी मामले में चार्जशीट लगाने के लिए पीड़‍ित से आधा लीटर दूध और डेढ़ हजार रुपये की डिमांड कर रहे हैं. ऑडियो मे सुना जा सकता है कि दारोगा बोल रहे हैं कि सीओ के यहां जब फाइल जाती है, वहां जांच होती है. वहां बेशर्मी से मुस्‍कुराना होता है.

'आधा लीटर दूध लेते आना'

इतना ही नहीं उनके सामने दुनियाभर की बातें होती हैं. तुम नहीं दोगे तो मैं दूंगा. मैं तुमसे और तुम्‍हारी मां से जुबान हार चुका हूं. दारोगा कह रहे हैं कि मैं जान रहा हूं कि गोविंद बहुत खर्चा कर चुका है. बहनोई के साथ 10 म‍िनट तक के लिए चले आना. दूध रखा हो तो आधा लीटर लेते आना. बता दें कि सजेती थाना क्षेत्र के कोहरा गांव निवासी राजेंद्र सिंह की पत्‍नी सुम‍िला देवी ने 9 अगस्‍त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

यह है पूरा मामला

इसमें बताया कि 3 अगस्‍त को दामाद धर्मेंद्र सिंह, बेटी रीना व बेटे गोविंद ने गाली गलौज कर रहे थे. विरोध किया तो आरोपियों ने परिवार के लोगों को बुलाकार बेटी, दामाद व बेटे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इतना ही नहीं दामाद की कार से जेवरात से भरा बैग छीन लिया. आरोपियों ने बेटी के साथ अश्‍लील हरकतें भी की. आरोपियों ने मारा पीटा भी. यह ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

