कानपुर में जज की पत्नी से 39 लाख की ठगी, व्हाट्सएप पर किसी ऐसे ग्रुप के आप न हो जाना शिकार

Kapur Cyber Fraud: कानपुर में साइबर ठगों ने जज की पत्नी को ही अपना शिकार बनाकर उससे 39 लाख रुपये ठग लिये. कानपुर देहात की जजेज कॉलोनी में रहने वाली जज की पत्नी ने साइबर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है.
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आलोक कुमार/कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश में साइबर ठगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो उच्च अधिकारियों और उनके परिजनों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूक रहे हैं. ताजा मामला कानपुर देहात की जजेस कॉलानी का है. यहां निवेश की सलाह देने का नाम पर जज की पत्नी से 39 लाख रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया. जज की पत्नी ने साइबर थाने में अपने साथ हुई ठगी की घटना की शिकायत दर्ज कराई है.
क्या है पूरा मामला
घटना कानपुर देहात क्षेत्र में जजेस कॉलोनी माती का है, जहां एडिशनल सिविल जज की पत्नी को व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप के जरिए ठग लिया गया. आरोपियों ने शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर करीब 39 लाख रुपये की ठगी कर ली.
जज की पत्नी ने शिकायत में क्या बताया
पीड़िता पूजा चक्रवर्ती ने साइबर क्राइम थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 6 अप्रैल 2026 को उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक आया था. लिंक पर क्लिक करते ही वह एक कथित शेयर ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़ गईं. ग्रुप में मौजूद लोगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताते हुए उन्हें भरोसे में लिया और कम समय में ज्यादा लाभ का भरोसा दिलाया.
निवेश के नाम पर 39 लाख रुपये की ठगी
इसके बाद अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार संपर्क कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया गया. झांसे में आकर पीड़िता ने अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते से कई किश्तों में रकम ट्रांसफर करनी शुरू कर दी. यह पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के विभिन्न खातों में भेजा गया. 6 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच कुल मिलाकर 39 लाख रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर दी गई.
जब पीड़िता ने निवेश की गई रकम निकालने की कोशिश की तो उन्हें सफलता नहीं मिली. इस पर उन्होंने संबंधित नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन आरोपी उन्हें लगातार बहलाते रहे और तकनीकी समस्या का हवाला देकर समय टालते रहे.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
आखिरकार ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने 25 अप्रैल को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत संख्या जारी कर मामले की जांच शुरू कर दी है. साइबर क्राइम थाना पुलिस बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है.
पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या निवेश योजना पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें, ताकि ऐसे साइबर जाल में फंसने से बचा जा सके.
साइबर क्राइम सेल के इंचार्ज अब्दुल कलाम ने बताया मामले में FIR दर्ज़ कर ली गई बैंक खातों के माध्यम से जांच की जा रही जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा.
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