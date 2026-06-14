Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /कानपुर
  • /देवर-भाभी करते थे प्यार, ननद ने किया विरोध तो उठाया ये कदम, कानपुर के ज्योति हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा

देवर-भाभी करते थे प्यार, ननद ने किया विरोध तो उठाया ये कदम, कानपुर के ज्योति हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में ज्योति हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस की मानें तो देवर और भाभी के अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद शव को दरी में लपेटकर नदी में फेंक दिया गया था. इस मामले में आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 14, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:04 AM IST
देवर-भाभी करते थे प्यार, ननद ने किया विरोध तो उठाया ये कदम, कानपुर के ज्योति हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा
Image Credit: सांकेतिक फोटो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देवर-भाभी करते थे प्यार, ननद ने किया विरोध तो उठाया ये खौफनाक कदम
Kanpur News15 min ago
2
Bareilly Weather Today16 min ago
3
Asaduddin Owaisi Bahraich UP1 hr ago
4
Amroha News2 hrs ago
5
Firozabad news2 hrs ago