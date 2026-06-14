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Kanpur Dehat News/ आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां देवर और भाभी के अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को दरी में लपेटकर नदी में फेंक दिया गया. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. उसने पुलिस हिरासत में देवर संग बने अवैध संबंधों का विरोध करने पर ननद की चाकू से गोदकर हत्या करने की बात कुबूल की है.
क्यों हुई थी ज्योति की हत्या?
दरअसल, 5 जून को मंगलपुर थाना क्षेत्र के चंदकुरा गांव में ज्योति की हत्या हुई थी, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई थी. अब पुलिस जांच में सामने आया कि ज्योति ने अपने ही घर में देवर और भाभी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद दोनों को डर था कि उनका राज परिवार और समाज के सामने उजागर हो जाएगा. पुलिस का कहना है कि इसी डर से देवर और भाभी ने ज्योति को रास्ते से हटाने की साजिश रची.
नदी में शव मिलने से मचा था हड़कंप
आरोप है कि घर के भीतर ही चाकू से गला रेतकर ज्योति की निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात के बाद शव को दरी में लपेटा गया और उसे सेंगुर नदी में फेंक दिया गया. ताकि घटना को छिपाया जा सके. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने में मृतका के पिता समेत अन्य लोगों की भी भूमिका रही. 8 जून को सेंगुर नदी में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. मामला खुलने की आशंका के चलते आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए.
जल्द होगी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने मुंबई भागने की कोशिश कर रही भाभी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मुख्य आरोपी देवर, ससुर, एक रिश्तेदार और शव ले जाने में इस्तेमाल कार चालक की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह हत्याकांड पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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