Kanpur Dehat News/ आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां देवर और भाभी के अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को दरी में लपेटकर नदी में फेंक दिया गया. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. उसने पुलिस हिरासत में देवर संग बने अवैध संबंधों का विरोध करने पर ननद की चाकू से गोदकर हत्या करने की बात कुबूल की है.