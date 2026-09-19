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कानपुर में कब्रिस्तान कमेटी पर KDA का बुलडोजर, 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन से कब्जा ध्वस्त

KDA Bulldozer Action: कानपुर में KDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान कमेटी के कथित कब्जे को हटाकर करीब 500 वर्गमीटर जमीन खाली कराई. कार्रवाई के दौरान KDA की टीम ने जमीन को अपने कब्जे में लेकर मौके पर स्थिति स्पष्ट की.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 19, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:32 AM IST
कानपुर में कब्रिस्तान कमेटी पर KDA का बुलडोजर, 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन से कब्जा ध्वस्त
Image Credit: kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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