कानपुर में कब्रिस्तान कमेटी पर KDA का बुलडोजर, 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन से कब्जा ध्वस्त

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प्रवीण पांडे/कानपुर: कानपुर के ग्राम बरी में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने बड़ा बुलडोजर एक्शन किया है. KDA की टीम ने मौके पर बनी पूरी बाउंड्री वॉल और उसके भीतर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के बाद प्राधिकरण ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया है.
कहां का है पूरा मामला?
मामला ग्राम बरी की आराजी संख्या 314 से जुड़ी करीब 500 वर्गमीटर सरकारी जमीन का है. KDA के मुताबिक, इस जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर उसके भीतर कमरों का निर्माण कराया गया था. जमीन और निर्माण को लेकर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के प्रबंधक को प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था.
सुबह-सुबह पहुंची KDA की टीम, चला बुलडोजर
KDA का दस्ता पुलिस बल के साथ सुबह मौके पर पहुंचा. इसके बाद कथित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. बुलडोजर ने देखते ही देखते बाउंड्री वॉल को गिराना शुरू किया और मौके पर बने निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस, PAC और महिला पुलिस बल की तैनाती रही. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ACP स्तर के अधिकारी की मौजूदगी का भी इंतजाम किया गया था.
कब्रिस्तान की ज़मीन पर हुए कब्ज़े को हटाने के मामले में KDA के OSD सत शुक्ला ने कहा, कब्रिस्तान का एक हिस्सा सरकारी ज़मीन पर पाया गया और इसे कब्ज़ा माना गया. पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. उन्हें कब्ज़ा खुद हटाने के लिए पर्याप्त समय और नोटिस देने के बाद, आखिरकार उस हिस्से के खिलाफ कार्रवाई की गई।"
नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
KDA के जोन-3 स्थित भूमि बैंक अनुभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26(क)(4) के तहत नोटिस जारी किया गया था. संबंधित पक्ष से जमीन और निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था. प्राधिकरण की ओर से कहा गया था कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कथित अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद अब KDA ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.
सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त
KDA के मुताबिक, कार्रवाई का उद्देश्य प्राधिकरण की स्वामित्व वाली सरकारी जमीन को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराना था. कार्रवाई के बाद मौके से बाउंड्री वॉल और कब्जे से जुड़े निर्माण को हटा दिया गया है.
इस मामले में KDA की ओर से पहले भी पुलिस सहयोग मांगा गया था. 14 अगस्त 2026 को KDA सचिव की ओर से अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कानपुर नगर को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल, PAC और महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था.
फिलहाल KDA की कार्रवाई के बाद मौके पर पूरा कथित अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है. हालांकि जमीन और निर्माण को लेकर संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी.
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