85 मिनट में किडनी ट्रांसप्लांट, MBA छात्र आयुष के ऑपरेशन का CCTV फुटेज सामने आया, कानपुर किडनी कांड में बड़ा खुलासा

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. तफ्तीश में यह स्पष्ट हो गया है कि यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और तकनीकी रूप से संचालित अवैध नेटवर्क था, जिसमें अस्पताल के अंदर तक गहरी साजिश रची गई थी.

क्या हैं पूरा मामला ?

पुलिस द्वारा सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच के दौरान सामने आया कि आहूजा अस्पताल के ओटी मैनेजर और टेक्नीशियनों की टीम इस पूरे खेल में सक्रिय भूमिका निभा रही थी. बेगूसराय के एमबीए छात्र आयुष की किडनी निकालने की प्रक्रिया को महज 85 मिनट में अंजाम दिया गया, जो इस बात का संकेत है कि टीम इस तरह के अवैध ऑपरेशन में पहले से ही प्रशिक्षित और अनुभवी थी.

मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर रखा

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी डॉक्टर और उनकी टीम ने कानून से बचने के लिए मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर रखा हुआ था, ताकि कॉल या लोकेशन ट्रेस न हो सके. हालांकि, आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए उन्होंने अस्पताल के वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करते रहे. यह तरीका पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपनाया गया था, लेकिन अब यही डिजिटल गतिविधियां उनके खिलाफ मजबूत सबूत बन चुकी हैं.

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पुलिस को डॉ. रोहित और उनकी टीम के खिलाफ कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, जिनमें चैट रिकॉर्ड, नेटवर्क लॉग और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं. इन सबूतों से यह साफ हो गया है कि यह पूरा मामला एक संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें अस्पताल के अंदर के लोग भी शामिल थे. फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. माना जा रहा है कि इस कांड के तार अन्य राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे संभव हैं.

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