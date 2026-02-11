कानपुर लेंबॉर्गिनी कांड: ‘कुर्बानी’ की कोशिश नाकाम, आरोपी शिवम मिश्रा के ड्राइवर मोहन को पुलिस ने बताया बेदाग

Praveen Pandey/Kanpur: कानपुर का चर्चित लेंबॉर्गिनी हादसा अब किसी फिल्मी पटकथा जैसा मोड़ लेता नजर आ रहा है. हाई-प्रोफाइल मामले में अचानक उस वक्त नया ट्विस्ट आ गया, जब ड्राइवर मोहन खुद सामने आकर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता दिखा. लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि न तो मोहन इस केस का आरोपी है और न ही उसके खिलाफ अब तक कोई ठोस साक्ष्य मिले हैं.

ड्राइवर मोहन के सरेंडर को पुलिस ने खारिज किया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोहन का आगे आकर 'सरेंडर' करने जैसा कदम जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकता है. शुरुआती जांच में उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया है. इसलिए उसके बयान और दावे को फिलहाल खारिज कर दिया गया है.

कारोबारी केके मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर पर लगाए आरोप

इस बीच मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है. कारोबारी केके मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सच क्या है और जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

आरोपी शिवम मिश्रा के वकील का दावा

उधर, आरोपी बताए जा रहे शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार ने भी बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि हादसे के समय गाड़ी शिवम नहीं चला रहे थे, बल्कि ड्राइवर ही वाहन चला रहा था. उन्होंने कोर्ट में यह पक्ष रख दिया है. हालांकि, दर्ज एफआईआर गैर-जमानती धाराओं में है और मामले की सुनवाई अदालत में जारी है.

क्या है कानपुर लेंबोर्गिनी हादसा

गौरतलब है कि रविवार दोपहर कानपुर के ग्वालटोली इलाके में एक तेज रफ्तार लेंबॉर्गिनी ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद डाला था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार ने एक बाइक सवार को भी चपेट में ले लिया और बाइक के ऊपर चढ़ गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया. बाद में सुरक्षा कर्मियों ने चालक को वहां से निकाला.

अब जांच कई कोणों से आगे बढ़ रही है. एक तरफ ड्राइवर के सरेंडर की कोशिश ने कहानी को उलझा दिया है, तो दूसरी ओर पुलिस और परिवार के दावों के बीच सच्चाई तलाशना चुनौती बन गया है. आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल हादसे की दिशा तय करेगी.

