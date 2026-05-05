लेंबोर्गिनी कांड में बड़ा खुलासा, तंबाकू कारोबारी के बेटे पर कसा शिकंजा; जानिए 180 पन्नों की चार्जशीट में क्या-क्या?

Kanpur Lamborghini Accident: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चर्चित लेंबोर्गिनी कांड में नया मोड़ है. जिले में पुलिस ने तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. 180 पेज की चार्जशीट में 10 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें शिवम के चार बाउंसर को भी शामिल हैं. चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि शिवम ही कार चला रहा था.

लेंबोर्गिनी से चार लोगों को मारी थी टक्कर

इस घटना के बाद उसने फरार होने की कोशिश की और कोर्ट में अपने ड्राइवर को पेश किया. आपको बता दें, आठ फरवरी को ग्वालटोली क्षेत्र के वीआईपी रोड पर तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम ने लेंबोर्गिनी कार से चार लोगों को टक्कर मार दी थी. कार ई-रिक्शा चालक और बुलेट सवार को टक्कर मारते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई थी.

180 पेज की चार्जशीट दाखिल

पीछे की गाड़ी में चल रहे बाउंसरों ने लेंबोर्गिनी का शीशा तोड़कर शिवम को बाहर निकाला. पुलिस ने कार जब्त करते हुए घायल चमनगंज निवासी तौफीक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में ग्वालटोली पुलिस ने 180 पेज की चार्जशीट लगा दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस ने तौफीक, बुलेट सवार ग्वालटोली निवासी सोनू त्रिपाठी, उसके ममेरे भाई विशाल, घटनास्थल पर मौजूद तीन दुकानदार और शिवम मिश्रा के चार बाउंसर समेत 10 लोगों को गवाह बनाया गया है.

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चार सीसीटीवी फुटेज आया सामने

इतना ही नहीं घटना से जुड़े चार सीसीटीवी फुटेज भी शामिल किए गए हैं. पहले फुटेज में लेंबोर्गिनी कार के साथ दो अन्य कारें वीआईपी रोड पर आगे-पीछे आते दिखाई दे रही हैं. जबकि, दूसरे फुटेज में हादसे के बाद लेंबोर्गिनी के पास बीएमडब्ल्यू कार पहुंचती नजर आ रही है. तीसरे फुटेज में बाउंसर लेंबोर्गिनी कार का शीशा तोड़कर शिवम मिश्रा को बाहर निकालते हैं और चौथे फुटेज में बाउंसर शिवम को कंधे पर उठाकर बीएमडब्ल्यू कार तक ले जाते नजर आ रहे हैं.

दिल्ली भागने की फिराक में था शिवम

इस हादसे के बाद शिवम के ड्राइवर मोहन लाल ने कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी. इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दी कि ड्राइवर नहीं बल्कि शिवम कार चला रहा था. चार्जशीट में भी पुलिस ने यही तथ्य शामिल किया है. ग्वालटोली पुलिस की मानें तो 12 फरवरी को शिवम मिश्रा दिल्ली भागने की फिराक में था. इसके लिए सुबह 8 बजे एंबुलेंस बुलाई गई. 6 बंगलियां चौराहा पर पुलिस ने सादी वर्दी में नाकेबंदी की.

एंबुलेंस में बैठकर बाहर निकला था शिवम

शव से बाहर के एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस सुबह 8 बजे केशव वाटिका स्थित तंबाकू कारोबारी के घर पहुंची. शिवम एंबुलेंस में बैठकर बाहर निकला और पुलिस ने उसे रोक लिया. उसे पहले पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 35(3) का नोटिस दिया. पुलिस की मानें तो उसने नोटिस लेने से इंकार कर दिया. उसने कोई अपराध नहीं किया है. वह भागने की फिराक में था. ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने जमानतीय अपराध होने की वजह से उसी दिन जमानत दे दी थी.

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