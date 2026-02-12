Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर लैंबॉर्गिनी केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी, हादसे के वक्त शिवम ही चला रहा था कार

Kanpur Lamborghini Case: कानपुर लैंबॉर्गिनी केस का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया है. बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को VIP रोड पर हादसे के वक्त शिवम ही तेज रफ्तार से चल रही कार को ड्राइव कर रहा था. 

Feb 12, 2026
Kanpur Lamborghini Case
Kanpur Lamborghini Case

Kanpur Lamborghini Case: कानपुर लैंबॉर्गिनी केस में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी. कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त शिवम ही तेज रफ्तार कार चला रहा था. जिससे कई लोगों को टक्कर मार दी थी. 

कौन चला रहा था लैंबॉर्गिनी?
आपको बता दें, 8 फरवरी को करोड़ों की कीमत वाली लैंबॉर्गिनी VIP रोड पर अनियंत्रित हो गई थी. इस बेकाबू लैंबॉर्गिनी से कई लोगों को जोरदार टक्कर मारी गई थी. इस हाई‑प्रोफाइल मामले में पुलिस की शुरुआती जांच और CCTV फुटेज ने संकेत दिया था कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था, हालांकि उसकी ओर से हमेशा दावा किया गया कि कार ड्राइवर चला रहा था.

ड्राइवर ने किया था सरेंडर
इससे पहले बुधवार को इस मामले में कोर्ट में मोहन नाम के शख्स ने दावा किया था कि हादसे के वक्त वह कार चला रहा था, कारोबारी के.के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा कार नहीं चला रहा था. हालांकि, पुलिस ने उसके दावे को खारिज कर दिया और अब पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है.

इंटरनेट पर वीडियो हुआ था वायरल
सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था. साथ ही मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कहना था कि कार बहुत रफ्तार में थी और ड्राइवर लैंबॉर्गिनी से नियंत्रण खो बैठा था. हादसे के तुरंत बाद सवाल खड़े हो गए कि आखिर कार कौन चला रहा था? शुरुआती जांच में परिवार और बचाव पक्ष ने दावा किया कि कार ड्राइवर मोहन चला रहा था. ड्राइवर ने भी कोर्ट में पेशी के दौरान यही बयान दिया. 

फुटेज में दिखा शिवम जैसा शख्स-सूत्र
लेकिन पुलिस की जांच इस मामले ने अलग ही रुख करता दिखा. तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद जांच टीम ने पाया कि हादसे के समय कार की ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही बैठा था. पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दुर्घटना के बाद कार से बाहर निकलने वाला व्यक्ति शिवम जैसा ही नजर आता है. 

पुलिस कर सकती है कस्टडी रिमांड की मांग
पिछले तीन दिनों में पुलिस ने घटना स्थल की मैपिंग, डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और गाड़ी के अंदर मिले फॉरेंसिक संकेतों को आधार बनाया और अपनी कार्रवाई को और तेज कर दी. फिर बुधवार को शिवम मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया. अब कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है. ताकि हादसे से जुड़े और पहलुओं की जांच की हो सके.  

यह भी पढ़िए:  कानपुर वीआईपी लैंबोर्गिनी हादसा; शिवम के पिता के बयान ने सबको चौकाया!

TAGS

Kanpur Lamborghini CaseShivam Mishra ArrestedLambo CrashKanpur NewsKanpur Police

