Zee UP-Uttarakhandकानपुर

ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी से यूपी के इस शहर में हड़कंप, हर साल जाता है लगभग 2000 करोड़ का माल, रोजगार पर छाया संकट

Kanpur News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ धमकी से कानपुर के टेनरी उद्योग पर बड़ा संकट मंडराने लगा है. 2000 करोड़ का चमड़ा अमेरिका भेजने वाले कानपुर में उद्योग ही नहीं बल्कि मजदूरों के बेरोजगार होने का भी खतरा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 08, 2025, 01:45 PM IST
प्रवीण पांडे/कानपुर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातित उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषण की है. जिसके बाद कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है. ट्रंप की इस घोषणा से भारत के कई उद्योग धंधों में हड़कंप मच गया है. 

कानपुर के टेनरी उद्योग पर मंडराया खतरा
यूपी के कानपुर से भी अमेरिका को बड़ी मात्रा में चमड़ा निर्यात होता है. कानपुर का टेनरी उद्योग दुनिया भर में मशहूर है. जानकारी के मुताबिक कानपुर से अमेरिका को हर साल दो हजार करोड़ रुपये का चमड़ा निर्यात होता है. लेकिन ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा ने अब कानपुर के टेनरी उद्योग को डरा दिया है.क्योंकि इससे कानपुर का चमड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो जाएगा नतीजतन इसकी मांग भी गिर जाएगी. 

चमड़ा कारोबारियों की सरकार से मांग
वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ काफी कम है, जिससे भारतीय कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा घटेगी. उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे न केवल राजस्व को भारी नुकसान होगा, बल्कि कई टेनरी यूनिट्स के बंद होने और बड़ी संख्या में मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा है. चमड़ा कारोबारी सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत पहल करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि सरकार को अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहिए. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं Kanpur Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

