Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /कानपुर
  • /3 घंटे के लिए 6 हजार में बुक होता था रूम! कानपुर के नामी होटल में चल रहे जुए के रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी नेता समेत 13 अरेस्ट

3 घंटे के लिए 6 हजार में बुक होता था रूम! कानपुर के नामी होटल में चल रहे जुए के रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी नेता समेत 13 अरेस्ट

Kanpur Gambling Raid: कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक लग्जरी होटल में पुलिस की स्वाट टीम ने छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि, सरगना और उसका एक साथी मौके से फरार हो गए. यह लंबे समय से जुए का अड्डा बना हुआ था.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 16, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:40 AM IST
3 घंटे के लिए 6 हजार में बुक होता था रूम! कानपुर के नामी होटल में चल रहे जुए के रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी नेता समेत 13 अरेस्ट
Image Credit: Kanpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समय पर केस डायरी न भेजने पर इलाहाबाद HC सख्त, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
Allahabad High Court57 min ago
2
Muzaffarnagar news1 hr ago
3
up breaking news1 hr ago
4
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
5
Lucknow newsJul 15