/3 घंटे के लिए 6 हजार में बुक होता था रूम! कानपुर के नामी होटल में चल रहे जुए के रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी नेता समेत 13 अरेस्ट

4 से 6 हजार रुपये में बुक होता था रूम, स्नैक्स का भी इंतजाम

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5.48 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. जांच में सामने आया कि सरगना कुछ घंटों के लिए 4 से 6 हजार रुपये में होटल का लग्जरी कमरा बुक कराकर वहां जुए की फड़ सजाता था. खिलाड़ियों के लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था करता था. करीब डेढ़ महीने से होटल में जुआ संचालित होने की सूचना पर पुलिस चार दिन से रेकी कर रही थी. छापेमारी के बाद होटल का एंट्री रजिस्टर और डीवीआर जब्त कर लिया गया है. जबकि होटल संचालक और मैनेजर से भी पूछताछ की जाएगी.