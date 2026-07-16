/3 घंटे के लिए 6 हजार में बुक होता था रूम! कानपुर के नामी होटल में चल रहे जुए के रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी नेता समेत 13 अरेस्ट

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Kanpur Gambling Raid/ प्रवीण पांडेय: कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक लग्जरी होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस की स्वाट टीम ने छापेमारी कर दी. इस होटल में लंबे समय से जुए का अड्डे चल रहा था. अब पुलिस की स्वाट टीम ने होटल में छापा मारकर बीजेपी नेता, व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, सरगना और उसका एक साथी मौके से फरार हो गए.
4 से 6 हजार रुपये में बुक होता था रूम, स्नैक्स का भी इंतजाम
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5.48 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. जांच में सामने आया कि सरगना कुछ घंटों के लिए 4 से 6 हजार रुपये में होटल का लग्जरी कमरा बुक कराकर वहां जुए की फड़ सजाता था. खिलाड़ियों के लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था करता था. करीब डेढ़ महीने से होटल में जुआ संचालित होने की सूचना पर पुलिस चार दिन से रेकी कर रही थी. छापेमारी के बाद होटल का एंट्री रजिस्टर और डीवीआर जब्त कर लिया गया है. जबकि होटल संचालक और मैनेजर से भी पूछताछ की जाएगी.
बीजेपी नेता समेत 13 लोगों को पुलिस ने मौके से पकड़ा
एडीसीपी स्पेशल ऑपरेशन ने बताया कि करीब डेढ़ माह से किदवई नगर स्थित ओशियन ग्रैंड होटल में जुएं की फड़ संचालित होने की सूचनाएं मिल रही थी. जिसपर पुलिस टीम होटल की पिछले चार दिनों से रेकी कर रही थी. शक पुख्ता होने पर बुधवार शाम करीब 6 बजे पुलिस टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान होटल के रूम नंबर 314 में 13 जुआरी पकड़े गए. उनके पास से 5.48 लाख रुपये नकद बरामद हुए.
होटल में काफी समय से चल रहा था जुआ
एडीसीपी स्पेशल ऑपरेशन ने बताया कि इस दौरान जूही परमपुरवा निवासी सरगना संदीप साहू मौके से फरार हो गया. एडीसीपी साउथ सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि संदीप के खिलाफ सेन पश्चिमपारा और गोविंद नगर थाने में पूर्व में जुआं अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था. संदीप पिछले डेढ़ महीने से होटल में जुआं खिलवाने का काम कर रहा था. वह होटल का लग्जरी रूम 2 से 3 घंटे के लिए 4 से 6 हजार रुपए में बुक करता था.
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