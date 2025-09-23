कानपुर के इस मंदिर में खुले आसमान के नीचे विराजती हैं देवी मां, छत बनाने पर गिर जाती है छत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933614
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर के इस मंदिर में खुले आसमान के नीचे विराजती हैं देवी मां, छत बनाने पर गिर जाती है छत

Shardiya Navratri 2025:  कानपुर के कल्याणपुर में देवी मां का प्राचीन मंदिर स्थित है. यहां खुले आसमान के नीचे मां विराजती हैं. मान्यता है कि भक्तों के सच्चे मन से मनोकामना करने पर उनकी मुराद पूरी होती हैं.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Maa Asha Devi Mandir
Kanpur Maa Asha Devi Mandir

Kanpur Maa Asha Devi Mandir: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज आपको यूपी के कानपुर जिले में स्थित माता रानी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसका इतिहास त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है. यहां खुले आसमान के नीचे मां विराजती हैं. कहा जाता है कि यहां छत बनाने पर छत गिर जाती है. नवरात्रि में लाखों की संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करते हैं.

कल्याणपुर का आशा देवी मंदिर
कानपुर के कल्याणपुर में एक ऐसा मंदिर जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है. इस मंदिर में मां सीता ने बैठकर प्रभु श्री राम से मिलने की आस लगाई थी और इसीलिए इस मंदिर का नाम मां आशा देवी मंदिर रखा गया. यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. जिस समय प्रभु श्री राम ने मां सीता का परित्याग किया था और कानपुर के बिठूर स्थान पर मां सीता को प्रभु लक्ष्मण छोड़कर चले गए थे उसके बाद मां सीता इसी मंदिर में प्रतिदिन प्रभु राम से मिलने के लिए पूजा अर्चना करती थी.

खुले आसमान के नीचे विराजती हैं मां
यहाँ माता खुले आसमान के नीचे विराजती हैं. वैसे तो इस मंदिर की अपनी अलग-अलग मानता है. माना जाता है कि सीता माता ने वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले यहाँ पूजा की थी. मां आशा देवी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं खासकर संतान प्राप्ति के लिए नवविवाहित जोड़े यहां आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भक्तों की पूरी करतीं मनोकामनाएं
कल्याणपुर स्थित मां आशा देवी का मंदिर में स्थापित शिला में मां आशा देवी उकेरी गई छवि में विराजित हैं. मंदिर के अंदर मां खुले आसमान के नीचे विराजती हैं. बताया जाता है कि दो बार मंदिर की छत ढालने का प्रयास किया गया लेकिन काम पूर्ण नहीं हो सका. इसलिए इसे मां की खुले में ही रहने की इच्छा मान लिया गया. अपने नाम के अनुरूप मां भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं.

नवरात्रि में लगता है भक्तों का तांता
नवरात्र पर यहां सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की कतारें मां के दर्शन के लिए लगती हैं. मां अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं. यह पूजा अर्चना करने की विधि अलग है यदि किसी को अपनी कोई मान्यता पूरी करनी हो तो यह एक ईट की धरन रहकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है और जब मनोकामना की पूर्ति हो जाती है तो उसे ईट को वहां से हटकर कहीं और रख दिया जाता है.

त्रेतायुग से जुड़ा इतिहास
मां आशा देवी मंदिर का इतिहास त्रेता युगीन रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है. जब भगवान राम ने मां सीता का पारित्याग किया था तब वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले मां सीता ने यहां रुक कर शिला पर मां की छवि उकेर कर पूजा की थी. मुगलों और अंग्रेजों के समय तक यहां पर शिला और दीवारें होती थीं. धीरे-धीरे समय के अनुरूप निर्माण कराया जाता रहा और मंदिर वर्तमान स्वरूप में है.

ईंट रखने से पूरी होती मुराद
मान्यता है कि अपने नाम के अनुरूप मां भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं. भक्तों ने बताया कि मां के मंदिर में ही ईट रख कर मांगने से मुराद एक वर्ष में ही पूरी हो जाती है. मंदिर में अधिकांश संख्या में नव विवाहित जोड़े अपनी संतान की कामना लेकर आते हैं.

Shardiya Navratri 2025: महराजगंज के जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!

 

TAGS

Kanpur News

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में गरजा बुलडोजर, 47 साल पुराने केस के बाद अतिक्रमण ध्वस्त, महिलाओं का हंगामा
gonda news
यूपी के इस जिले में 600 से ज्यादा शिक्षकों की सैलरी पर संकट, अब तक नहीं किया ये काम
Ghaziabad Women Police Encounter
सॉरी मैम, अब नहीं..गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा
UP Politics
आजम खान की रिहाई और BSP में जाने की अटकलों पर अखिलेश का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
Sonbhadra News
सोनभद्र में 25-25 हजार के 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
UP Home Guard Vacancy 2025
UP होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव,शिक्षा,उम्र,फिजिकल के नियम कड़े,देखें डिटेल्स
Shardiya Navratri 2025
जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!
Gorakhpur Deepak murder case
गोरखपुर में दीपक हत्याकांड में एक्शन,पिपराईच थानेदार सस्पेंड,9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Aligarh road accident
अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 5 लोग जिंदा जले
Azam Khan out of jail
सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान! जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम,रुचि वीरा भी पहुंची
;