कानपुर के इस मंदिर में खुले आसमान के नीचे विराजती हैं देवी मां, छत बनाने पर गिर जाती है छत

Kanpur Maa Asha Devi Mandir: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज आपको यूपी के कानपुर जिले में स्थित माता रानी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसका इतिहास त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है. यहां खुले आसमान के नीचे मां विराजती हैं. कहा जाता है कि यहां छत बनाने पर छत गिर जाती है. नवरात्रि में लाखों की संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करते हैं.

कल्याणपुर का आशा देवी मंदिर

कानपुर के कल्याणपुर में एक ऐसा मंदिर जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है. इस मंदिर में मां सीता ने बैठकर प्रभु श्री राम से मिलने की आस लगाई थी और इसीलिए इस मंदिर का नाम मां आशा देवी मंदिर रखा गया. यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. जिस समय प्रभु श्री राम ने मां सीता का परित्याग किया था और कानपुर के बिठूर स्थान पर मां सीता को प्रभु लक्ष्मण छोड़कर चले गए थे उसके बाद मां सीता इसी मंदिर में प्रतिदिन प्रभु राम से मिलने के लिए पूजा अर्चना करती थी.

खुले आसमान के नीचे विराजती हैं मां

यहाँ माता खुले आसमान के नीचे विराजती हैं. वैसे तो इस मंदिर की अपनी अलग-अलग मानता है. माना जाता है कि सीता माता ने वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले यहाँ पूजा की थी. मां आशा देवी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं खासकर संतान प्राप्ति के लिए नवविवाहित जोड़े यहां आते हैं.

भक्तों की पूरी करतीं मनोकामनाएं

कल्याणपुर स्थित मां आशा देवी का मंदिर में स्थापित शिला में मां आशा देवी उकेरी गई छवि में विराजित हैं. मंदिर के अंदर मां खुले आसमान के नीचे विराजती हैं. बताया जाता है कि दो बार मंदिर की छत ढालने का प्रयास किया गया लेकिन काम पूर्ण नहीं हो सका. इसलिए इसे मां की खुले में ही रहने की इच्छा मान लिया गया. अपने नाम के अनुरूप मां भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं.

नवरात्रि में लगता है भक्तों का तांता

नवरात्र पर यहां सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की कतारें मां के दर्शन के लिए लगती हैं. मां अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं. यह पूजा अर्चना करने की विधि अलग है यदि किसी को अपनी कोई मान्यता पूरी करनी हो तो यह एक ईट की धरन रहकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है और जब मनोकामना की पूर्ति हो जाती है तो उसे ईट को वहां से हटकर कहीं और रख दिया जाता है.

त्रेतायुग से जुड़ा इतिहास

मां आशा देवी मंदिर का इतिहास त्रेता युगीन रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है. जब भगवान राम ने मां सीता का पारित्याग किया था तब वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले मां सीता ने यहां रुक कर शिला पर मां की छवि उकेर कर पूजा की थी. मुगलों और अंग्रेजों के समय तक यहां पर शिला और दीवारें होती थीं. धीरे-धीरे समय के अनुरूप निर्माण कराया जाता रहा और मंदिर वर्तमान स्वरूप में है.

ईंट रखने से पूरी होती मुराद

मान्यता है कि अपने नाम के अनुरूप मां भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं. भक्तों ने बताया कि मां के मंदिर में ही ईट रख कर मांगने से मुराद एक वर्ष में ही पूरी हो जाती है. मंदिर में अधिकांश संख्या में नव विवाहित जोड़े अपनी संतान की कामना लेकर आते हैं.

