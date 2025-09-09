कानपुर मेयर ने अफसर को कीचड़ में धकेला, कहा- अब समझ आई लोगों की दिकक्त, जलभराव का निरीक्षण कर थीं मेयर प्रमिला पांडे
कानपुर मेयर ने अफसर को कीचड़ में धकेला, कहा- अब समझ आई लोगों की दिकक्त, जलभराव का निरीक्षण कर थीं मेयर प्रमिला पांडे

Kanpur News: शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते सड़कों की खुदाई और टूटी सीवर लाइन को लेकर मेयर प्रमिला पांडेय का मेट्रो अधिकारी और ठेकेदार पर गु्स्सा फूट पड़ा. उन्होंने अधिकारियों को कीचड़ में धक्का दे दिया.

Sep 09, 2025
कानपुर मेयर ने अफसर को कीचड़ में धकेला, कहा- अब समझ आई लोगों की दिकक्त, जलभराव का निरीक्षण कर थीं मेयर प्रमिला पांडे

कानपुर: शहर में जलभराव की समस्या को लेकर मंगलवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. महापौर प्रमिला पांडेय खुद मौके पर पहुंचीं और नाराजगी जाहिर करते हुए मेट्रो अफसर को पानी से भरे गड्ढे में धकेल दिया. इस दौरान नगर आयुक्त सुधीर कुमार भी मौजूद रहे. घटना के बाद अफसर और ठेकेदार मौके से भाग खड़े हुए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

मेट्रो पर गंभीर आरोप
मेयर का आरोप है कि साउथ सिटी में मेट्रो निर्माण के दौरान जूही स्वदेशी मिल के पास करीब 300 मीटर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई. इसकी वजह से गोविंदनगर, परमपुरवा, जूही, बर्रा, निराला नगर और जूही लाल कॉलोनी सहित कई इलाकों में बरसात के समय पानी भर जाता है. लाखों लोग इस समस्या से परेशान हैं.

मेयर ने बताया कि वह इस मुद्दे पर कई बार पत्राचार कर चुकी हैं, पार्षदों ने भी शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन मेट्रो अधिकारियों ने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. इसी कारण उन्होंने मंगलवार को गोविंदनगर चावला मार्केट चौराहे पर निरीक्षण किया.

मौके पर भड़कीं महापौर
निरीक्षण के दौरान मेट्रो अफसर तरुण कुमार और ठेकेदार समीर को बुलाया गया. जब दोनों ने लापरवाही पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो महापौर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने अफसर और ठेकेदार को खींचकर सीधे जलभराव में धकेल दिया और कहा, “अब समझ आया कि जनता रोज किस हाल से गुजर रही है.”

“शहर को बना दिया नरक”
महापौर ने कहा कि शहर में पहले भी बारिश होती थी, लेकिन कभी इतना जलभराव नहीं हुआ. “जब से मेट्रो का काम शुरू हुआ है, हालात बद से बदतर हो गए हैं. विजय नगर से लेकर गोविंदनगर तक लोगों की जिंदगी मुश्किल में है. अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो मेट्रो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

कानपुर में मेयर का यह तेवर साफ संकेत है कि शहर की समस्याओं पर अब अनदेखी नहीं चलेगी.

kanpur latest news

;