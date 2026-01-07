कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप, 2 घंटे तक कार में की हैवानियत, घर के बाहर फेंककर भागे

Kanpur Rape Case/प्रवीण पांडेय: कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मी ने दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया. दोनों करीब 2 घंटे तक कार के अंदर छात्रा से हैवानियत करते रहे. जब वह बेहोश हो गई, तो उसे उसके घर के सामने फेंक कर भाग गए. पीड़िता के भाई ने देर रात ही 112 नंबर पर पुलिस को घटना की सूचना दी.लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया.

सचेड़ी थाना क्षेत्र का मामला

आरोप है कि पुलिसवाले के शामिल होने की वजह से मामले को टरकाया गया. मंगलवार को पीड़ित पुलिस अफसरों के पास पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की. पुलिस ने देर रात छात्रा का मेडिकल कराया है. सचेड़ी थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के परिजनों ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है.

पीड़ित के भाई ने लगाए ये आरोप

पीड़िता के भाई के अनुसार, वह सोमवार रात करीब 10 बजे घर से निकली थी, तभी स्कॉर्पियो और एक बाइक से दो युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया. पीड़िता के भाई का आरोप है कि दोनों आरोपी उसे सचेड़ी क्षेत्र मे एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां स्कॉर्पियो के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपियों में से पुलिसकर्मी भी था.

पीड़ित के भाई के मुताबिक, उसे करीब दो घंटे तक कार में रखने के बाद, पीड़िता को उन लोगों ने छोड़ दिया पीड़िता जब घर पहुंची तब उसने अपने भाई को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और आरोपियों ने उसे बोला है कि यदि किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे. पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने आरोपियों में पुलिसकर्मी के शामिल होने की बात बताई, तो उन्हें चौकी से वापस भेज दिया गया.

आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

पीड़ित परिवार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है. वही इस पूरे प्रकरण पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में मुकदमा लिखा जा चुका है टीम में लगाई गई है. यदि कोई पुलिसकर्मी भी इस प्रकरण में शामिल होगा तो उसे पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.