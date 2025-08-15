Kanpur News: नाबालिग का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या, कानपुर देहात में झाड़ियों में फेंका शव
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: नाबालिग का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या, कानपुर देहात में झाड़ियों में फेंका शव

Kanpur News: यूपी के कानपुर जिले में एक 8वीं के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है. जिसका शव झाड़ियों में पड़ा मिला. पुलिस की दो टीमें गठित की गईं हैं. संदेह के आधार पर दो ठेला वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:28 PM IST
kanpur news मृतक बायें, मृतक का भाई दायीं ओर
कानपुर/प्रवीण पांडेय: यूपी के कानपुर पनकी थाना क्षेत्र में कार सवारों ने आठवीं के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी. फिर छात्र के शव को कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले. इसमें दिख रहा है कि छात्र जब पानी बताशे का ठेला लेकर जा रहा था तो कार सवारों ने उसे रोक लिया. इसके बाद उसे कार के अंदर खींचकर फरार हो गए. छात्र के गले में निशान हैं. पुलिस की दो टीमें गठित की गईं हैं. वहीं पुलिस ने संदेह के आधार पर दो ठेला वालों को हिरासत में लिया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

सजेती थाना क्षेत्र का मामला
मूल रूप से सजेती थाना क्षेत्र के गुरैयनपुर गाँव का रहने वाला प्रदीप निषाद ने पुलिस को बताया कि पनकी गंगागंज में रहता हूं. मेरा 15 साल का छोटा भाई कुलदीप निषाद कक्षा आठ का छात्र था. पढ़ाई के साथ-साथ मेरा भाई कुलदीप पनकी के कैंब्रिज चौराहे पर पानी के बतासे का ठेला लगाता था. भाई कुलदीप 13 अगस्त की रात कैम्ब्रिज चौराहे के पास से रात लगभग 11 बजे घर के लिए निकला था. मगर वह घर नहीं पहुंचा. उसका ठेला चौराहे से लगभग 500 दूर काशीराम की ओर लावारिश हालात में मिला.

मृतक के भाई ने लगाए हत्या के आरोप
मैंने पनकी पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई. गुरुवार को मेरे भाई कुलदीप का शव कानपुर देहात के शिवली में मिला. मृतक के भाई प्रदीप ने बताया कि कार सवारों ने अपहरण करने के बाद मेरे भाई की हत्या की है. पुलिस को एक CCTV का वीडियो मिला है. जिसमें मेरा भाई कुलदीप ठेला लेकर घर की ओर जाता दिखाई दे रहा है. इसके बाद एक कार पीछे से आती है.

कार ठेले को ओवरटेक करते हुए आगे रुक जाती है. इसके बाद कुछ लोग उसके भाई को खींच कर कार के अंदर डाल कर फरार हो गए. फिर हत्या करके शव को कानपुर देहात के शिवली में फेंक दिया. शिवली थाने की पुलिस शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवा रही है.

दो दिन पहले हुआ था विवाद
भाई प्रदीप ने बताया कि कैंब्रिज चौराहा पर मेरा भाई कुलदीप भी पानी के बतासे का ठेला लगाता था. ठेला आगे लगाने पर वहां के चाऊमीन वाले राजन, गोलगप्पे वाला प्रशांत और फालूदे की दुकान लगाने वाले ने आपत्ति जताई थी. दो दिन पहले चाऊमीन का ठेला लगाने वाले राजन से कुलदीप का विवाद भी हुआ था. प्रदीप ने आशंका जताई है कि ठेले के विवाद में उसके भाई की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है.

Kanpur News

Kanpur News

Kanpur News
नाबालिग का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या, कानपुर देहात में झाड़ियों में फेंका शव
राहुल गांधी पर नंदी ने बोला हमला,तुष्टिकरण की राजनीति और देश को बांटने का लगाया आरोप
फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की जोरदार भिंड़त, जिंदा जला एक युवक
'केशव मौर्य जैसा होगा पूजा पाल का हाल', शिवपाल ने सपा से निष्कासन के बाद साधा निशाना
मेरठ,हापुड़,बागपत के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर,गाजियाबाद अथॉरिटी संभालेगी इलाके
हापुड़ की यूनियन बैंक में लगी आग, नोट गिनने की मशीन, फर्नीचर और फाइलें जलकर हुईं खाक
यूपी पुलिस के मेरठ समेत कई जिलों में एनकाउंटर, धायं-धायं गिरे बदमाश, आठ पकड़े गए
दुकानदार ने उधार नहीं दिया तो पहलवान ने मारी 'धोबी पछाड़', दांवपेंच से किया चित
उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी,पति छीना,तब नहीं झुकी तो अब क्यों हार मानूं-पूजा
अफसर डरेंगे...राशन कार्ड में नहीं जुड़ा नाम तो DM ऑफिस में कोबरा लेकर पहुंचा बुजुर्ग
