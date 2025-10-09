Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2953762
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur Blast: कानपुर में धमाका...हादसा या साजिश ? बारूद के ढेर पर मिश्री बाजार! हिरासत में 8 लोग, जानें कैसे हुआ हादसा?

Kanpur Bomb Blast News: यूपी में फर्रुखाबाद के बाद कानपुर में भीषण धमाका हुआ है. मस्जिद के पास रखी दो स्कूटी में ब्लास्ट हुआ. कुल आठ लोग घायल हुए हैं. भीषण धमाके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. यह धमाका मस्जिद के निकट हुआ.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

प्रवीण पांडे/Kanpur: कानपुर के मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटियों में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें आठ से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं.  धमाका इतना जोरदार था कि दुकान के भीतर रखे सामान बाहर आकर गिर गए. एक दुकान में खिलौने रखे थे, जो धमाके के बाद सड़क पर बिखरे हुए हालत में मिले. इस धमाके बाद 17 साल पहले मालेगांव शहर में मस्जिद के बाहर बाइक में हुए धमाके की याद ताजा हो गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं.धमाके के बाद से पूरे मिश्री बाजार और मेस्टन रोड क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

बारूद की ढेर पर मिश्री बाजार
कानपुर में ब्लास्ट वाली जगह पर पर सैकड़ों की संख्या में दुकानों में पटाखे निकले.  इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है. इलाके में अवैध पटाखे के भंडारण की जांच जारी है.

दोनों स्कूटी थाने में जमा
मिश्री बाजार में जिस स्कूटी पर ब्लास्ट हुआ उन दोनों स्कूटियों को कोतवाली थाने में जमा कर दिया गया है. नंबर प्लेट को भी पुलिस ने हटा दिया है. दोनों स्कूटी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. स्कूटी के गाड़ी मालिकों से पुलिस लगातार संपर्क में जुटी है.

ब्लास्ट में आठ लोग घायल 
ब्लास्ट में आठ लोग घायल हुए. घायलों में एक महिला भी शामिल है. दो लोग जो मामूली रूप से घायल थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया है. चार लोग की हालत गंभीर देखते हुए उनको लखनऊ PGI भेज दिया गया है.  दो घायल जुबीन ,और मोहम्मद मुरसलीन का कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों के परिजनों की आपबीती
मूलगंज ब्लास्ट की घटना में घायल जुबीन की माँ ने घटना की आप बीती बताते हुए कहा कि वो छावनी की रहने वाली हैं. बेटा मूलगंज विसात खाने में एक दुकान में काम करता था. अचानक ब्लास्ट हुआ और कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ.. उनका इकलौता बेटा घायल हो गया है. जुबीन के चेहरे और जबड़े में चोटें आई हैं. घटना में घायल मोहम्मद मुरसलीन की माँ ने बताया कि बेटे के दोनों पैर और हाथ और पैर इंजर्ड हुआ है.  मोहम्मद मुरसलीन वहीं एक दुकान में काम कर रहा था तभी वह किसी काम से निकला और ब्लास्ट हुआ और ये घायल हो गए.

 जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां
घटना के बाद फोरेंसिक टीम, बम स्क्वायड और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंच गई. पूरे इलाके को सील कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि दोनों स्कूटियों में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी. इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक एक जगह जमा किए गए हों. हालांकि धमाके से हुई तबाही को देखते हुए खतरनाक विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने की आशंका ज्यादा गहरी हो गई है.

500 मीटर तक गई धमाकों की आवाज
धमाका इतना तेज था जिसकी आवाज 500 मीटर तक गई.  धमाके की सूचना पर फॉरेंसिक STF लोकल ATS के साथ लोकल एजेंसियां मामले की जांच पड़ताल में जुट गई कि ब्लास्ट की वजह क्या है.  वहीं देर रात दो बजे के बाद लखनऊ ATS ने मौके पर पहुँचकर जांच पड़ताल की.  मौके से विस्फोटक पटाखों के सैम्पल को जांच के लिए साथ ले गए. फिलहाल जॉइंट पुलिस कमिश्नर का कहना है कि धमाके की वजह पटाखे हो सकते हैं.

कई दुकानों में अवैध पटाखे
घटना के बाद पुलिस ने मिश्री बाजार में सघन अभियान चलाया तो जिस जगह धमाका हुआ था वहाँ और उसके सामने के अलावा कई दुकानों में अवैध पटाखे बरामद किए गए.  घटना स्थल पर पूरी रात पुलिस तैनात रही.  वहीं पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लिया है.  इनमें कई दुकानदार शामिल है. संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने कहा कि यह घटना दुर्घटना है या साजिश का हिस्सा यह जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है.

स्कूटी ब्लास्ट से दहला कानपुर का मिश्री बाजार, कई लोग घायल, जानें इससे पहले कब-कब दहला कानपुर, किसने दिया धमाकों को अंजाम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं  हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kanpur blastKanpur Blast updateKanpur Scooter Blast

Trending news

Bsp rally in lucknow
लखनऊ में BSP की महारैली,मायावती के साथ मंच पर दिखेंगे ये चेहरे,जुटेगी 5 लाख की भीड़!
kanpur blast
बारूद के ढेर पर कानपुर का मिश्री बाजार! हिरासत में 8 लोग, जानें कैसे हुआ हादसा?
weather in uttarakhand
बारिश-बर्फबारी के बाद बढ़ा ठंड का सिलसिला,चमोली समेत इन जिलों में आज भी बरसेंगे मेघ
UP IAS Transfer List
योगी सरकार में फिर चला तबादला ट्रांसफर रॉकेट, 8 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियां बदलीं
Kanpur Blast News in Hindi
स्कूटी ब्लास्ट से दहला कानपुर का मिश्री बाजार, कई लोग घायल, जानें कब-कब दहला कानपुर
Sitapur latest News
सीतापुर में डीएम के आदेश पर कब्र से मुर्दा आया बाहर! खोलेगा अपनी मौत के राज
dehradun news
देहरादून-हरिद्वार स्टेशन बनेंगे आदर्श,CM धामी ने रेल मंत्री से दिल्ली में की मुलाकात
kanpur latest news
कानपुर में मरकस मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका,कई घायल, साजिश या हादसा ?
Hardoi News
यूपी के इस जिले में यातायात को मिलेगी नई राह! चार प्रमुख मार्गों का होगा चौड़ीकरण
Greater Noida West
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक को मिलेगी राहत, चारमूर्ति चौक का अंडरपास होगा चौड़ा