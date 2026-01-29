Advertisement
Kanpur Crime News: एकतरफा प्यार में हैवान बना आशिक! युवती ने रेस्टोरेंट जाने से किया इनकार तो सिरफिरे ने कर दिया बड़ा कांड

Kanpur One Sided Love Attack: कानपुर में एक सिरफिरे आशिक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया. सिरफिरा हमेशा युवती करता था. युवती की 7 फरवरी को शादी होने वाली है. इस बीच आरोपी युवती को रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया तो वह भड़क गया और कांड कर डाला.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:01 AM IST
Kanpur Crime News
Kanpur Crime News

Kanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एकतरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया. यह वारदात बुधवार को उस वक्त हुई, जब युवती बाजार से घर लौट रही थी. तभी आरोपी ने युवती को अकेला देखकर उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए तेज धार वाले सर्जिकल ब्लेड से उस पर हमला कर दिया.

युवती पर सर्जिकल ब्लेड से जानलेवा हमला
ब्लेड लगने से युवती खून से लथपथ हो गई. युवती ने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथों और कलाई में भी चोट आ गई. चीख पुकार सुनकर जब स्थानीय और राहगीर पहुंचे तो वह हैरान रह गए. ये नजारा देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आशिक की जमकर पिटाई कर दी. आरोपी की जमकर पिटाई करने के बाद उन्होंने उसे पुलिस को सौंप दिया. वहीं, घायल युवती को बिना देर किए तुरंत हैलेट अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है. 

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपी युवक कई बार आते-जाते उसका पीछा करता था और अपने एकतरफा प्यार के चलते वह युवती को काफी परेशान करता था. 7 फरवरी को युवती की शादी होने वाली है. अब परिजन परेशान हैं कि यह शादी कैसे होगी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी ने क्यों किया जानलेवा हमला?
जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय युवती अपने परिवार के साथ नजीराबाद थानाक्षेत्र के भदौरिया चौराहा इलाके में रहती है. उसके परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई-बहन हैं. उसका भाई ठेला लगाते हैं. परिजनों ने बताया कि उनके घर के पास एल्युमिनियम कारखाना है, जिसमें दो साल से गोलू नाम का युवक काम करता है. गोलू का युवती के घर आना जाना था. युवती ने बताया कि बुधवार देर शाम गोलू आया और उसने रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने की बात कही. इस पर युवती ने उसके नशे में होने की बात कहकर गोलू को घर जाने के लिए कहा था. जिसके बाद उसने सर्जिकल ब्लेड से युवती के चेहरे पर हमला कर दिया.

