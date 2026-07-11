Add Zee Business As A Preferred Source
App

कानपुर: मानसूनी बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल, खुले नाले में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत

Kanpur News: कानपुर के पनकी क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी के पास खुले नाले में गिरने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार बताया. वर्षों से खुले पड़े नाले को लेकर कई शिकायतें की गईं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:58 PM IST
कानपुर: मानसूनी बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल, खुले नाले में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कुशीनगर में दोस्त बना जल्लाद! एक ही लड़की के प्रेम प्रसंग में सनसनीखेज हत्या
Kushinagar News47 min ago
2
Hardoi News56 min ago
3
Moradabad news1 hr ago
4
Hapur News1 hr ago
5
Basti News2 hrs ago