कानपुर: मानसूनी बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल, खुले नाले में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत

वर्षों से खुला है नाला, मंडरा रहा स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर खतरा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह नाला पिछले कई सालों से इसी तरह खुला पड़ा है. इस इलाके में घनी आबादी है और इसी रास्ते से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गुजरते हैं. नगर निगम को कई बार इस खुले नाले को ढकने या इसके आसपास सुरक्षा घेरा बनाने के लिए शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. आज नगर निगम की इसी घोर लापरवाही ने एक गरीब मजदूर की जान ले ली है.