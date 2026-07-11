कानपुर: मानसूनी बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल, खुले नाले में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत

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Kanpur News: मानसून की पहली बारिश ने ही कानपुर नगर निगम के विकास और सुरक्षा के बड़े-बड़े दावों की हवा निकाल दी है. शहर के पनकी थाना क्षेत्र स्थित शताब्दी नगर (काशीराम कॉलोनी के पास) में एक बेहद लापरवाही भरा मामला सामने आया है, जहां कई वर्षों से खुले पड़े एक बड़े नाले में गिरने से एक मजदूर की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई.
जी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया कि यह नाला लंबे समय से बिना किसी बैरिकेडिंग या कवर के बेहद खतरनाक स्थिति में खुला हुआ है. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश है.
नशे की हालत में बिगड़ा संतुलन, गहरे पानी में डूबा मजदूर
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान हरिशंकर के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में मजदूरी का काम करता था. शुक्रवार देर रात हरिशंकर काम खत्म करके घर लौट रहा था. बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था. काशीराम कॉलोनी के पास बने खुले नाले को पार करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे नाले में जा गिरा.
बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव और जलस्तर दोनों काफी अधिक थे. नशे में होने और रात का अंधेरा होने के कारण हरिशंकर बाहर नहीं निकल सका और काफी देर तक किसी की नजर न पड़ने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ दिया.
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस
कुछ समय बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने नाले में एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. घटना की जानकारी तुरंत डायल-112 के माध्यम से पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पनकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
वर्षों से खुला है नाला, मंडरा रहा स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर खतरा
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह नाला पिछले कई सालों से इसी तरह खुला पड़ा है. इस इलाके में घनी आबादी है और इसी रास्ते से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गुजरते हैं. नगर निगम को कई बार इस खुले नाले को ढकने या इसके आसपास सुरक्षा घेरा बनाने के लिए शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. आज नगर निगम की इसी घोर लापरवाही ने एक गरीब मजदूर की जान ले ली है.
ग्राउंड रियलिटी से गायब दिखे नगर निगम के दावे
हर साल मानसून से पहले नगर निगम नालों की सफाई और उन्हें सुरक्षित करने के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट कागजों पर पास करता है. लेकिन जी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि धरातल पर स्थितियां जस की तस हैं. खुले नाले और जलभराव अब कानपुर के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. अब देखना यह होगा कि इस हादसे के बाद भी नगर निगम की नींद टूटती है या फिर किसी और बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा.