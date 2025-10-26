Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: 20 मिनट हवा में चक्कर लगाता रहा मुंबई से कानपुर आ रहा विमान, लैंडिंग के बाद लॉक हुए दरवाजे, मची अफरातफरी

Kanpur News: मुंबई से शनिवार को कानपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में चकेरी एयरपोर्ट के रनवे पर लैडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई.  विमान के दोनों दरवाजे लॉक हो गए.  इससे विमान में यात्री भी सहम गए.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:07 AM IST
kanpur news
kanpur news

प्रवीन पांडे/कानपुर: मुंबई से कानपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6ई-824) में बैठे यात्रियों में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब यहां लैंडिंग के 32 मिनट तक गेट ही नहीं खुले.  दहशत में रहे लोग एयर होस्टेस से मदद मांगते रहे. हास्य कवि हेमंत पांडेय ने अफरातफरी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया.  करीब 30 मिनट बाद फ्लाइट के गेट खुलने पर यात्री बाहर निकले. 

मुंबई से भरी थी उड़ान
शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की विमान 6E 824 ने कानपुर के लिए दोपहर 1:20 बजे उड़ान भरी  इसमें क्रू मेंबरों सहित 215 यात्री सवार थे.  दोपहर लगभग 3:15 बजे चकेरी एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग करते समय विमान में तकनीकी खराबी आ गई. खतरे का पूर्वानुमान होते ही पायलट विमान को दोबारा आसमान में ले गया. आसमान में 20 मिनट से ज्यादा देर तक विमान चक्कर लगाता रहा.  विमान का ईंधन कम हो जाएइसके बाद पायलट ने फ्लाइट को सुरक्षित चकेरी एयरपोर्ट के रनवे पर उतारा.

फ्लाइट के दोनों दरवाजे लॉक 
इसके बाद फ्लाइट के दोनों दरवाजे लॉक हो गए जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. करीब आधा घंटे तक यात्री फ्लाइट में फंसे रहे. फिर बाद में विमान के दोनों गेट खोलकर यात्रियों को उतारा गया. 

हास्य कवि हेमंत पांडेय ने शेयर किया वीडियो
इसी फ्लाइट में मुंबई से आए हास्य कवि हेमंत पांडेय ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि इस संबंध में जब एयर हॉस्टेस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों दरवाजे लॉक हो गए हैं. फ्लाइट का इंजन बंद होने के बाद ही दोनों दरवाजे खुलेंगे और 30 मिनट बाद जब फ्लाइट का इंजन बंद हुआ तब विमान के दोनों दरवाजे खुले. विमान के गेट के खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली.

KanpurKanpur NewsUP Newskanpur news in hindiLatest Kanpur News in HindiKanpur Hindi Samachar

