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इंस्टाग्राम पर गंदे वीडियो पोस्ट करने वाले सावधान! कानपुर में तीन धरे गए, बच्चों के अश्लील वीडियो करते थे शेयर

Kanpur News: कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल ने इंस्टाग्राम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 16, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:14 PM IST
इंस्टाग्राम पर गंदे वीडियो पोस्ट करने वाले सावधान! कानपुर में तीन धरे गए, बच्चों के अश्लील वीडियो करते थे शेयर

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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