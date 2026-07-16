/इंस्टाग्राम पर गंदे वीडियो पोस्ट करने वाले सावधान! कानपुर में तीन धरे गए, बच्चों के अश्लील वीडियो करते थे शेयर

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प्रवीन पांड्ये/कानपुर: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल (पूर्वी जोन) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से बाल यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री (CSAM) प्रसारित करने और उसके बदले ऑनलाइन पैसे वसूलने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से इस अवैध गतिविधि में शामिल थे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचा रहे थे.
NCRP पोर्टल की शिकायत से खुला मामला
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के CyVazra अभियान और पुलिस आयुक्त के निर्देश पर की गई. साइबर सेल को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत में एक इंस्टाग्राम अकाउंट से बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने की जानकारी दी गई थी.
जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और मोबाइल डिवाइस के IMEI नंबर के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई. पुलिस ने सबसे पहले चकेरी क्षेत्र के नई बस्ती गदियाना निवासी मोहम्मद उवैश से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि उसके नाम पर जारी मोबाइल नंबर का उपयोग उसके परिचित सैयद शारान कर रहा था.
टेलीग्राम से सामग्री लेकर इंस्टाग्राम पर करते थे अपलोड
पूछताछ के दौरान सैयद शारान ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह अपने साथी आकिब खान के साथ मिलकर टेलीग्राम से बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री प्राप्त करता था. इसके बाद उसके छोटे-छोटे हिस्से इंस्टाग्राम पर साझा किए जाते थे. पुलिस के अनुसार, पूरी वीडियो क्लिप उपलब्ध कराने के नाम पर इच्छुक लोगों से ऑनलाइन माध्यम से 500 से 2000 रुपये तक की रकम वसूली जाती थी.
दो साल में 100 से अधिक वीडियो अपलोड करने का आरोप
एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी लगभग दो वर्षों से इस अवैध नेटवर्क का संचालन कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए. जिन मोबाइल डिवाइसों के IMEI नंबर जांच में सामने आए, वे सैयद शारान और आकिब खान के कब्जे से बरामद किए गए हैं.
डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी
पुलिस ने तीनों आरोपियों- मोहम्मद उवैश, सैयद शारान और आकिब खान- को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क से अन्य लोग जुड़े थे या नहीं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.