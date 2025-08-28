Kanpur News: कानपुर में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, पांच जिलों में फैला था नेटवर्क, शादी तक कर ली थी धोखे से

Kanpur News/प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सजेती थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को दरोगा बताकर पिछले कई सालों से लोगों को ठग रहा था. आरोपी का नाम आजाद सिंह जादौन है. पुलिस ने उसके साथ उसके साले और सहयोगी सौरभ सिंह भदौरिया को भी पकड़ा है.

दारोगा बताकर की शादी

बता दें कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आजाद सिंह ने 2023 में डूहरु गांव की एक युवती से शादी भी की थी. शादी के लिए उसने खुद को पुलिस दरोगा बताकर फर्जी आईडी कार्ड और वर्दी तक दिखा दी थी. यही नहीं, उसने अपने साले सौरभ को भी अपना फॉलवर बना रखा था, जो उसके कहने पर पैसों की वसूली करता था.

कहां का रहने वाला है आरोपी?

आरोपी मूल रूप से कौशांबी का रहने वाला है, लेकिन उन्नाव में किराए के मकान में रह रहा था. पुलिस जांच में पता चला है कि वह पिछले पांच सालों से उन्नाव, कानपुर, बांदा, हमीरपुर और इटावा जिलों में सक्रिय था. वह इन जिलों में खुद को दारोगा बताकर अवैध वसूली करता था. पुलिस के अनुसार, वह थानों की सीमा में दबिश देकर ग्रामीणों को पकड़ता और पैसों के बदले छोड़ देता था.

कैसे हुए इसका खुलासा?

ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी ने कई गांवों के युवाओं से पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठे. जब पीड़ित युवाओं को शक हुआ तो उन्होंने सजेती थाने में शिकायत की. पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड, गश्ती प्रपत्र, एक एयर पिस्टल और पुलिस वर्दी बरामद की है. पूछताछ में उसके साले ने बताया कि जीजा उसे कई जगह रुपये लेने के लिए भेजता था, लेकिन वजह नहीं बताता था.

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी का नेटवर्क बड़ा है और उसने जिन जिलों में खुद को पोस्टेड बताया है, वहां की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है. सजेती थाना प्रभारी के मुताबिक, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

