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कानपुर के पॉश क्लब में रेव पार्टी, नशे में चूर मिले 140 युवक-युवतियां... इंस्टाग्राम पर मिला था नशे की रात का न्योता

Kanpur Rave Party Busted: उत्तर प्रदेश के कानुपर के पोश इलाके में बड़ी रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस को छापेमारी के दौरान 140 युवक -युवतियां LSD के नशे में चूर होकर तेज म्यूजिक पर झूमते मिले. जितनी हैरानी पुलिस को यह पार्टी देखकर हुई उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पार्टी के आयोजन की प्लानिंग  निकली. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 18, 2026, 07:32 PM IST
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कानपुर में रेव पार्टी का भंडाफोड़
कानपुर में रेव पार्टी का भंडाफोड़

प्रवीण पांडे/कानपुर: कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने शहर की चमक-दमक के पीछे छिपे एक खतरनाक ट्रेंड को उजागर कर दिया है. औद्योगिक पहचान के लिए मशहूर इस शहर में अब ड्रग्स पार्टी का जाल तेजी से फैलता दिख रहा है. नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित NRI सिटी के एक क्लब में पुलिस ने हाई-प्रोफाइल ‘LSD नाइट’ का पर्दाफाश करते हुए करीब 140 युवक-युवतियों को मौके से पकड़ा. 

इंस्टाग्राम पर इनवाइट- 1000 एंट्री फीस
पुलिस के अनुसार, यह पार्टी किसी सामान्य आयोजन की तरह नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित ड्रग इवेंट था. इसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से हुई, जहां गुप्त तरीके से डिजिटल इनवाइट भेजे गए. पार्टी में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की एंट्री फीस तय की गई थी, जिससे यह साफ है कि यह अवैध कारोबार संगठित तरीके से चलाया जा रहा था. 

नशे में चूर मिले 100 से ज्यादा युवक युवतियां
छापेमारी के दौरान क्लब का माहौल देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. तेज संगीत, शराब और नशे के बीच बड़ी संख्या में युवा झूमते मिले. इनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और कानपुर के छात्र शामिल थे, जिनमें ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं बताए जा रहे हैं. 

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राजस्थान से आई थी नशे की सप्लाई
जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस पार्टी में इस्तेमाल हो रही LSD ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान के पुष्कर से की जा रही थी. पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद करते हुए पार्टी के मुख्य आयोजक और ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की रेड
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों पर सख्त नजर रखी जाएगी और युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी. 

इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या सोशल मीडिया अब ड्रग्स नेटवर्क का नया माध्यम बनता जा रहा है? क्या ‘पार्टी कल्चर’ के नाम पर युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है? फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे ड्रग सिंडिकेट की गहराई तक पहुंचा जा सके.

ये भी पढ़ें: अवैध संबंध में रिश्तों का कत्ल: प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या; संभल किसान हत्याकांड में बड़ा खुलासा

 

 

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