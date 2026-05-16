चार्जर जैसे कैमरे से रिकॉर्डिंग, फिर शुरू होती थी वसूली… कानपुर सेक्स रैकेट का चौंकाने वाला खुलासा

कानपुर/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो देह व्यापार की आड़ में ग्राहकों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के विनायकपुर स्थित 'होटल रिद्धि पैलेस' का है. पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कब की ये घटना?

रावतपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक होटल के कमरों में चार्जर जैसे दिखने वाले हिडन कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मदद से ग्राहकों के निजी वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे. बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली की जाती थी.

होटल के कमरों में लगे मिले हिडन कैमरे

पुलिस जांच में होटल के कमरों से कई हिडन कैमरे बरामद हुए हैं. शुरुआती जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से 50 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिलने की बात सामने आई है. पुलिस का कहना है कि वीडियो रिकॉर्ड कर ग्राहकों को बदनाम करने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते थे.

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गिरफ्तार आरोपियों में औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रमोद गुप्ता और बर्रा निवासी अंबिका शामिल हैं. इनके अलावा रावतपुर स्टेशन क्षेत्र की रहने वाली प्रीति सिंह समेत तीन महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है.

आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर महिलाओं को फंसाते थे

पुलिस के अनुसार, गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था. ग्राहकों से वसूली गई रकम का हिस्सा महिलाओं को दिया जाता था. बताया जा रहा है कि आरोपी पहले कल्याणपुर इलाके में भी इसी तरह का धंधा चला चुके हैं.

होटल में बनाई थी बड़ी पार्किंग, ताकि किसी को न हो शक

रावतपुर इंस्पेक्टर कमलेश राय ने बताया कि होटल के अंदर बड़ी पार्किंग बनाई गई थी, जिससे ग्राहक सीधे अंदर वाहन खड़ा कर लेते थे और आसपास के लोगों को शक नहीं होता था. गर्मियों के दौरान दोपहर में ज्यादा ग्राहकों को बुलाया जाता था. पुलिस अब होटल संचालक और अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.