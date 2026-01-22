Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur: लोडर से टपक रहा था खून-गंदा पानी, पुलिस ने जाकर देखा तो दंग रह गई, जानिए पूरा मामला

कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में नेवादा टोल प्लाजा के पास एक लोडर का टायर अचानक टायर फट गया. चालक और परिचालक जब सड़क किनारे टायर बदल रहे थे, तभी लोडर से खून और गंदा पानी टपकने लगा.

Jan 22, 2026
kanpur news
कानपुर/प्रवीण पांडेय: कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में नेवादा टोल प्लाजा के पास एक लोडर का टायर अचानक टायर फट गया. चालक और परिचालक जब सड़क किनारे टायर बदल रहे थे, तभी लोडर से खून और गंदा पानी टपकने लगा. यह देखकर आसपास के लोगों को उसमें प्रतिबंधित सामग्री होने का संदेह हुआ और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची . पुलिस ने लोडर की जांच की और चालक से पूछताछ की. 

क्या बोला चालक?
चालक ने बताया कि लोडर में भैंसों की खालें लदी हैं और वह इन्हें हरदोई के गोपामऊ से कानपुर ले जा रहा था. हालांकि, वह खालों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस नहीं दे सका. पुलिस लोडर और चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को थाने ले गई मामले की सूचना पर एडीसीपी कपिल देव सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस पूछताछ में चालक ने पूछताछ में बैल और भैंस की खालें होने की जानकारी दी. इस दौरान मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खालों की सैंपलिंग कराने की मांग की, जिसके बाद पशु चिकित्सक को बुलाया गया.जिसके बाद लोडर में लदी पशु खालों की जांच पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से कराई गई.

क्या बोले एडीसीपी?
ADCP कपिलदेव सिंह ने बताया कि वाहन में कुछ मृत जानवरों की खालें लदी हुई थीं. वाहन में मौजूद दो व्यक्तियों से नाम-पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद रेहान पुत्र मल्लू, राजाबाबू पुत्र शाबिद, निवासी गोपामऊ, जनपद हरदोई बताया.

नहीं मिले वैध कागज
पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें मृत पशुओं की खाल एकत्र करने का ठेका प्राप्त है तथा वे उक्त खालों को लेकर कानपुर जा रहे थे. जब उनसे संबंधित वैध दस्तावेज/अनुमति पत्र मांगे गए, तो वे कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके. मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर आवश्यक सैम्पलिंग कराई गई है. इसके अतिरिक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Kanpur News

