कानपुर

कानपुर गैंगरेप में बड़ी कार्रवाई, SHO निलंबित, ACP लाइन हाजिर, आरोपी पत्रकार गिरफ्तार

Kanpur rape case: कानपुर जिले में सामने आए गैंगरेप मामले में पुलिस की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है. FIR में देरी और गंभीर धाराएं न लगाने के आरोप में  प्रभारी को निलंबित किया गया, जबकि एसीपी को लाइन हाजिर किया गया है. वहीं, मामले में नामजद आरोपी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:34 PM IST
Kanpur rape case
Kanpur rape case

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में सामने आए दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है.  FIR देर से दर्ज करने, पॉक्सो एक्ट की धाराएं न लगाने और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने जैसी गंभीर लापरवाही के चलते सचेंडी थाना प्रभारी (SHO) विक्रम सिंह और चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है.  वहीं, एसीपी पनकी शिखर को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है.  मामले में डीसीपी पश्चिमी दिनेश त्रिपाठी को भी सीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है. 

पुलिस ने इस केस में एक अभियुक्त, पत्रकार शिवचरण यादव को गिरफ्तार कर लिया है.  अपराध में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है.  पीड़िता के 164 के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं और शीघ्र मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है.  साथ ही बालिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है और उसे मुआवजा (कॉम्पनसेशन) दिलाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है. 

मामले में फरार चल रहे सब-इंस्पेक्टर अमित मौर्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छह विशेष टीमें गठित की हैं, जो गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, सूरत, जौनपुर और लखनऊ में लगातार दबिश दे रही हैं.  फरार एसआई अमित मौर्य पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है.  पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी. 

क्या है पूरा मामला?
कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार एक पुलिसकर्मी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया.  दोनों आरोपियों ने करीब दो घंटे तक कार के अंदर छात्रा के साथ दरिंदगी की.  जब पीड़िता बेहोश हो गई, तो आरोपी उसे उसके घर के सामने फेंक कर फरार हो गए. 

पीड़िता के भाई के अनुसार, सोमवार रात करीब 10 बजे उसकी बहन घर से निकली थी, तभी स्कॉर्पियो और एक बाइक से आए दो युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया.  आरोप है कि दोनों उसे सचेंडी क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां स्कॉर्पियो के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया.  पीड़िता के भाई का कहना है कि आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी था. 

पीड़ित परिवार के मुताबिक, करीब दो घंटे बाद आरोपियों ने पीड़िता को छोड़ दिया.  घर पहुंचने पर उसने अपने भाई को आपबीती बताई और कहा कि आरोपियों ने धमकी दी है कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे.

kanpur rape case

