कानपुर में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, तीन की मौत, चार घायल

प्रवीण पांडेKanpur Road Accident: कानपुर के महाराजपुर में नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया.तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के खड़े ट्रक से टकराने से दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.