कानपुर में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, तीन की मौत, चार घायल

राज्य चुनें
प्रवीण पांडेKanpur Road Accident: कानपुर के महाराजपुर में नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया.तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के खड़े ट्रक से टकराने से दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से जा घुसी
दरसल कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर रूमा से महाराजपुर की तरफ एक स्कॉर्पियो जा रही थी. रूमा फ्लाई ओवर से थोड़ा आगे बढ़ते ही हाईवे किनारे एक ट्रक खड़ा था. स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से जा घुसी. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की तरफ भागे। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई.मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर कांशीराम अस्पताल रामादेवी भेजा.वहां से उनकी हालत गंभीर होने पर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
कार के उड़ गए परखच्चे
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री कार के अंदर बुरी तरह फंस गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने को हादसे की वजह माना जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है.
कानपुर-जूही राखी मंडी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग
सोमवार को जूही राखी मंडी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई.देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. जूही थानाक्षेत्र के राखी मंडी की घटना है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.