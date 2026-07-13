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कानपुर में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, तीन की मौत, चार घायल

Kanpur Accident: महाराजपुर के रूमा के पास सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है. तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 13, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:35 AM IST
कानपुर में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, तीन की मौत, चार घायल
Image Credit: kanpur accidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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