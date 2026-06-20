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मयूर शुक्ला/ लखनऊ: वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित Indian Institute of Technology Kanpur में नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए करीब 500 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है. इस हब में ड्रोन के डिजाइन, प्रशिक्षण, प्रमाणन (सर्टिफिकेशन), सुरक्षित डेटा लिंकिंग और अन्य उन्नत तकनीकों का विकास किया जाएगा. यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो सैन्य ड्रोन प्रणालियों के लिए व्यापक प्रमाणन सुविधा उपलब्ध कराएगा.
रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव मिलने के बाद 5 मई 2026 को परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी. परियोजना का संचालन और निगरानी Army Design Bureau के सहयोग से होगी. आईआईटी कानपुर सेना की जरूरतों के अनुरूप ड्रोन डिजाइन और तकनीकी समाधान विकसित करेगा. आईआईटी कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित हब विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों पर काम करेगा...
सैन्य उपयोग के लिए ड्रोन पेलोड विकास
सुरक्षित डेटा लिंकिंग प्रणाली
ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन
काउंटर-ड्रोन सिस्टम
डिजाइन और सर्टिफिकेशन
आयात पर निर्भरता होगी कम
परियोजना के तहत स्वदेशी तकनीक विकसित होने से सैन्य ड्रोन और उससे जुड़ी प्रणालियों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी. इससे देश में ‘मेक इन इंडिया’ और रक्षा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी.
आईआईटी कानपुर में ड्रोन तकनीक के अनुसंधान, विकास, परीक्षण, प्रशिक्षण और स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले से कार्यरत है. राज्य सरकार इसके विकास पर लगभग 15.30 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के सैन्य अभियानों में ड्रोन की उपयोगिता प्रभावी रूप से सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य ड्रोन तकनीक के विकास को गति मिली है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने सकारात्मक निर्णय लिया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह हब न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि कानपुर को देश के प्रमुख रक्षा एवं ड्रोन अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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