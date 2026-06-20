मयूर शुक्ला/ लखनऊ: वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित Indian Institute of Technology Kanpur में नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए करीब 500 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है. इस हब में ड्रोन के डिजाइन, प्रशिक्षण, प्रमाणन (सर्टिफिकेशन), सुरक्षित डेटा लिंकिंग और अन्य उन्नत तकनीकों का विकास किया जाएगा. यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो सैन्य ड्रोन प्रणालियों के लिए व्यापक प्रमाणन सुविधा उपलब्ध कराएगा.