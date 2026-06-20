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कानपुर बनेगा मिलिट्री ड्रोन तकनीक का हब, रक्षा मंत्रालय ने दी 500 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर अब देश की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा 'हवाबाज़' केंद्र बनने जा रहा है. कानपुर में तैयार होंगे सेना के लिए घातक ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम.

Written ByMayur ShuklaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 20, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:55 PM IST
कानपुर बनेगा मिलिट्री ड्रोन तकनीक का हब, रक्षा मंत्रालय ने दी 500 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी!
Image Credit: kanpur news (Ai photo)

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