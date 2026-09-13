कानपुर व्यापारी महासम्मेलन: 2027 चुनाव में 30% व्यापारी आबादी की निर्णायक भूमिका का ऐलान

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UP Election 2027 Traders Vote: उत्तर प्रदेश के कानपुर के सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैंबर हॉल में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का एक विशाल प्रादेशिक महासम्मेलन आयोजित किया गया. इस महासम्मेलन में पूरे उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों से आए सैकड़ों व्यापारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान व्यापारी समाज ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को सामने रखा और शासन-प्रशासन को अपनी ताकत का अहसास कराया.
2027 चुनाव को लेकर बड़ा बयान
महासम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनूप शुक्ला ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बनने वाली अगली सरकार केवल व्यापारी समाज के वोटों के दम पर ही बनेगी. प्रदेश में लगभग 30 प्रतिशत आबादी रखने वाला व्यापारी वर्ग अब एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा. डॉ. शुक्ला ने राजनीतिक दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल व्यापारियों से वोट और चंदा तो ले लेते हैं, लेकिन जब सरकार में भागीदारी देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं. अब व्यापारी समाज अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगा और केवल उसी दल को अपना समर्थन देगा जो उन्हें सरकार और सत्ता में उचित हिस्सेदारी देगा.
अधिकारियों के उत्पीड़न और सुरक्षा पर गहरा रोष
सम्मेलन में व्यापारियों के प्रशासनिक उत्पीड़न को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस, जीएसटी, खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम के अधिकारी चेकिंग और जांच अभियानों के नाम पर व्यापारियों का लगातार आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं. इसके अलावा, राज्य में व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए. उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर समय से कार्रवाई न होने के कारण व्यापारियों के साथ लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. व्यापारियों ने साफ किया कि अब अधिकारियों की तानाशाही और अपराध के डर के माहौल को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा.
सरकारी योजनाओं की विफलता और युवाओं की निराशा
महासम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की स्टार्टअप योजनाओं की जमीनी हकीकत पर भी सवाल खड़े किए गए. डॉ. अनूप शुक्ला ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और योजनाओं के सही तरीके से लागू न होने के कारण नए युवा उद्यमी बेहद निराश हैं. सरकार की नीतियां कागजों पर तो बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन जब युवा उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्रशासनिक लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है.
सरकार को सौंपा गया 20-सूत्रीय मांग पत्र
व्यापारिक समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए महासम्मेलन के मंच से सरकार को एक 20-सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया. व्यापारियों ने मांग की कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से 'व्यापारी सुरक्षा आयोग' का गठन किया जाए और प्रदेश के सभी पुलिस थानों में एक अलग व्यापारी सेल बनाई जाए. नए युवाओं को व्यापार और उद्योग से जोड़ने के लिए 25 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त कर्ज देने और उन्हें मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की मांग की गई. इसके अलावा, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से मिल रही कड़ी चुनौती से छोटे और मध्यम व्यापारियों को बचाने के लिए विशेष बूस्टर पैकेज देने, मंडी शुल्क पूरी तरह समाप्त करने और ब्रांडेड गल्ले को टैक्स-फ्री करने की बात कही गई.