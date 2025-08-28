Kanpur weather: कानपुर में मौसम ने ली अंगड़ाई, घने बादलों ने आसमान में डाला डेरा, जानिए कैसे रहेगा आज का मौसम

Kanpur Aaj Ka Mausam: यूपी के कानपुर जिले में मौसम लगातार करवट ले रहा है. कभी तेज धूप और उमस की मार तो कभी आसमान में बादलों का डेरा और बारिश. आइए जानते हैं गुरुवार को कानपुर के मौसम को लेकर क्या अपडेट है.
Kanpur weather update: कानपुर में मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है. मंगलवार को चटक धूप से लोग बेहाल दिखेत तो बुधवार को आसमान में दिन भर बादलों का डेरा पड़ा रहा. लेकिन उमस भरी गर्मी की मार से लोग बेहाल दिखे. कई जगह छिटपुट बारिश भी देखने को मिली. आइए जानते हैं कानपुर में गुरुवार को मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.
कानपुर गुरुवार का मौसम
कानपुर में गुरुवार को भी मौसम की स्थिति बुधवार जैसी ही नजर आ रही है. सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं. कई जगहों पर आज हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोपहर बाद पॉकेट रेन होने की संभावना है. हालांकि उमस भरी गर्मी आज भी लोगों को परेशान करेगी. हल्की बारिश किसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. लेकिन ज्यादा बारिश नुकसानदायक साबित होगी.
कानपुर बुधवार का मौसम
इससे पहले बुधवार को भी शहर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहा था. बीते दिन शहर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24. 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आज गुरुवार को अधिकतम पारा 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम आर्द्रता 90 फीसदी और न्यूनतम 70 फीसदी रह सकती है.
कानपुर में आगे कैसा मौसम?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की रफ्तार सुस्त जरूर पड़ी है लेकिन मानसून अभी भी सक्रिय बना हुआ है. ऐसे में हल्की बारिश अभी होती रहेगी. हालांकि तेज बारिश की उम्मीद कम हैं. रात को भी बादलों की आसमान में आवाजाही और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. बीते दिन यूपी में पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक कई जिलों में झमाझम बारिश हुई.
