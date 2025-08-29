Kanpur weather: बारिश से सराबोर हुए नोएडा-गाजियाबाद, क्या कानपुर में बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900958
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur weather: बारिश से सराबोर हुए नोएडा-गाजियाबाद, क्या कानपुर में बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम

Kanpur Mausam update: दिल्ली एनसीआर में नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक सबह से झमाझम बारिश हुई. आइए जानते हैं कानपुर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Weather Update
Kanpur Weather Update

Kanpur weather update: उमस भरी गर्मी से परेशान कानपुर के लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते दो दिन से तापमान चढ़ा हुआ है. जिससे उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है. शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक जमकर बारिश हुई. आइए जानते हैं कानपुर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कानपुर शुक्रवार का मौसम
चिपचिपाती गर्मी की मार झेल रहे लोगों को शुक्रवार यानी आज कुछ हद तक राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि तेज बारिश होने के चांस कम हैं. कानपुर में बीत दो दिन (बुधवार और गुरुवार) को चिपचिपाती गर्मी ने खूब परेशान किया. बारिश न होने के चलते तापमान में इजाफा हुआ है. हालांकि शाम को चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों के लिए राहत का काम किया. 

कानपुर में कितना तापमान
कानपुर में गुरुवार अधिकतम पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री रहा. हवा की औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रतिघंटा रही. जबकि अधिकतम आर्द्रता 93 फीसदी तक पहुंच गई. इससे पहले बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24. 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.  

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा रहेगा कानपुर का मौसम 
कानपुर में 31 अगस्त तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. दिन में धूप की तपिश और चिपचिपाती गर्मी लोगों को परेशान करेगी. बीच-बीच में हल्की बौछार भी हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज झमाझम बारिश हुई. यहां के नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिले सुबह से ही पानी से सराबोर दिखे.

यह भी पढ़ें - Aligarh Weather: बदरा के इंतजार में पथरा रही आंखें, नोएडा-गाजियाबाद में झमाझम बारिश तो अलीगढ़ के आसमान में सूरज का बसेरा

यह भी पढ़ें -  Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में फिर बदलेगा मौसम! गोरखपुर समेत इन जिलों में होगी घनघोर बारिश, मॉनसून को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

 

 

TAGS

kanpur weather update

Trending news

Bahraich wolf attack
बहराइच में फिर लौटा खूंखार जानवर का खौफ! आधी रात गांव वालों पर बोल दिया धावा
NCR Weather Report
NCR में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कें बनी तालाब
kanpur weather update
बारिश से सराबोर हुए नोएडा-गाजियाबाद, क्या कानपुर में बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम
Uttar Pradesh Industrial Development
औद्योगिक विकास का हब बना UP,रोजगार में बना चैम्पियन, ASI रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
Barabanki News
बाराबंकी में पेड़ की पत्तियों से टपकने लगा पानी, 'चमत्कार' मान उमड़ी भीड़
Unnao News
उन्नाव में युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, तड़प-तड़प कर तोड़ा दम
sambhal riots
जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन
Aligarh Rain
बदरा के इंतजार में आंखें, नोएडा में झमाझम बारिश तो अलीगढ़ के आसमान में सूरज का बसेरा
Varanasi Rain Alert
वाराणसी में बादलों का पहरा!फिर होगी गरज-चमक के साथ बेतहाशा बारिश,ये है नई भविष्यवाणी
Akash Anand
आकाश आनंद बने BSP में दूसरे पावरफुल नेता, मायावती ने भतीजे को बनाया राष्ट्रीय संयोजक
;