Kanpur weather: बारिश से सराबोर हुए नोएडा-गाजियाबाद, क्या कानपुर में बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम

Kanpur Mausam update: दिल्ली एनसीआर में नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक सबह से झमाझम बारिश हुई. आइए जानते हैं कानपुर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.
Kanpur weather update: उमस भरी गर्मी से परेशान कानपुर के लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते दो दिन से तापमान चढ़ा हुआ है. जिससे उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है. शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक जमकर बारिश हुई. आइए जानते हैं कानपुर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.
कानपुर शुक्रवार का मौसम
चिपचिपाती गर्मी की मार झेल रहे लोगों को शुक्रवार यानी आज कुछ हद तक राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि तेज बारिश होने के चांस कम हैं. कानपुर में बीत दो दिन (बुधवार और गुरुवार) को चिपचिपाती गर्मी ने खूब परेशान किया. बारिश न होने के चलते तापमान में इजाफा हुआ है. हालांकि शाम को चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों के लिए राहत का काम किया.
कानपुर में कितना तापमान
कानपुर में गुरुवार अधिकतम पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री रहा. हवा की औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रतिघंटा रही. जबकि अधिकतम आर्द्रता 93 फीसदी तक पहुंच गई. इससे पहले बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24. 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.
कैसा रहेगा कानपुर का मौसम
कानपुर में 31 अगस्त तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. दिन में धूप की तपिश और चिपचिपाती गर्मी लोगों को परेशान करेगी. बीच-बीच में हल्की बौछार भी हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज झमाझम बारिश हुई. यहां के नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिले सुबह से ही पानी से सराबोर दिखे.
