Kanpur weather: उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, कानपुर में बारिश को लेकर गुडन्यूज, जानिए आज का मौसम

Kanpur weather update: कानपुर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है. बीच-बीच में हल्की बौछारें कुछ हद तक राहत देने का काम करती हैं. आइए जानते हैं कानपुर के मौसम को लेकर ताजा अपडेट क्या है.
Kanpur weather update: कानपुर में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है. लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते तीन दिन के आंकड़े देखें तो तापमान में इजाफा हुआ है. जिसके चलते उमस ने लोगों का जीना मुहाल किया है. हालांकि शुक्रवार को हल्की बारिश से कुछ हद तक लोगो को राहत जरूर मिली. आइए जानते हैं कानपुर के मौसम को लेकर ताजा अपडेट क्या है.
कानपुर शनिवार का मौसम
कानपुर में शनिवार सुबह से मौसम साफ है. आसमान में धूप खिली हुई है. तापमान में इजाफा होने से उमस बढ़ी है. हालांकि मौसम विभाग क पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश को लेकर गुडन्यूज मिल सकती है. इसकी वजह बंगाल की खाड़ी मं टर्फ लाइन का दोबारा सक्रिय होना बताया जा रहा है. इसकी के चलते मौसम के करवट लेने के संकेत नजर आ रहे हैं. अगले 24 घंटे में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है.
कानपुर में कितना तापमान
कानपुर में बीते शुक्रवार को अधिकतम पारा 33. 7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा था. जबकि न्यूनतम तापमान भी 26.2 डिग्री दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.8 डिग्री ऊपर रहा. अधिकतम आर्द्रता 84 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि न्यूनतम आर्द्रता 66 फीसदी रिकॉर्ड की गई. 8.2 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएँ चलीं. हवा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर रही.
कानपुर आगे कैसा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 सितंबर तक मौसम की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रहेगी. अगले चार दिन बादलों की आवाजाही बनेगी. गरज चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है. पॉकेट रेन की स्थित देखने को मिल सकती है. उत्तर प्रदेश में आज 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें वेस्ट यूपी के गाजियाबाद, सहारनपुर समेत बहराइच, सीतपुर और लखीमपुर जिले शामिल हैं.
