Kanpur weather: कानपुर में भारी बारिश के बाद अब उमस भरी गर्मी की मार, जानिए आज का मौसम
Kanpur weather: कानपुर में भारी बारिश के बाद अब उमस भरी गर्मी की मार, जानिए आज का मौसम

Kanpur Aaj Ka Mausam: यूपी के कानपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है. झमाझम बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया है. आइए जानते हैं कानपुर में आज क मौसम कैसा रहेगा.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:40 AM IST
Kanpur Weather Update
Kanpur Weather Update

Kanpur weather update: कानपुर में मौसम ने एकबार फिर पलटी मारी है. झमाझम बारिश के बाद अब तापमान में इजाफा हुआ है. उमस भरी गर्मी बढ़ी है. जिसके चलते लोग पसीने से तरबतर हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी उमस भरी गर्मी की मार लोगों को झेलनी होगी. हालांकि बीच में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश कुछ हद तक राहत दिला सकती है.

कानपुर बुधवार का मौसम
कानपुर में बीते तीन दिन से झमाझम बारिश हो रही है. मंगलवार को भी शहर बारिश से सराबोर रहा. कुल 36.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. हवा की औसत गति 5.6  किलोमीटर प्रतिघंटा रही. लेकिन बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली है. आज तापमान चढ़ने से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं. दिन भर मौसम ऐसा ही बना रहेगा. कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है.

कानपुर का तापमान?
कानपुर में मंगलवार को अधिकतम पारा 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा रहा जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम आर्द्रता 93 फीसदी जबकि न्यूनतम आर्द्रता 70 फीसदी रिकॉर्ड की गई. आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अधिकतम आर्द्रता 90 फीसदी जबकि न्यूनतम आर्द्रता 70 फीसदी रहने का अनुमान है.

कानपुर में आगे कैसा मौसम?
कानपुर में 28 अगस्त तक मौसम की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रहेगी. पॉकेट रेन की स्थिति देखने को मिल सकती है. तापमान चढ़ने से उमस बढ़ेगी. उत्तर प्रदेश में 27 अगस्त को बारिश की रफ्तार सुस्त दिखेगी. वेस्ट यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती हैं. पूर्वांचल में सोनभद्र और मीरजापुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है.

यह भी पढ़ें - Gorakhpur Rain Alert: उफ! ये गर्मी तो मार ही डालेगी...भट्टी की तरह तप रहा पूर्वी यूपी, IMD ने बताया कब होगी घनघोर बारिश?

 

Kanpur Weather
