Mainpuri News: सड़क नहीं, नल नहीं… और उम्मीद भी टूटती हुई, सपा के गढ़ में ग्रामीणों का चुनावी बहिष्कार

मैनपुरी/अतुल सक्सेना: समाजवादी पार्टी का गढ़ कहीं जाने वाली करहल विधानसभा में ग्रामीणों ने विकास न होने पर चुनाव बहिष्कार कर दिया है. गांव में जगह-जगह चुनाव बहिष्कार के जहां बोर्ड लगाए गए हैं तो वहीं जगह-जगह काले झंडे भी लगाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है की प्रधान से लेकर विधायक और सांसद यहां वोट मांगने आते हैं और विकास का वादा भी करते हैं लेकिन आजादी से अब तक गांव में विकास ही नहीं हुआ है. गांव तक आने वाली मुख्य मार्ग भी कच्ची है, जो बरसात के दिनों में दलदल में तब्दील हो जाती है. गांव के लोगों ने काले झंडे लगाकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध जताया है और नारेबाजी की है.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर नगला सेवा का है, गांव में जगह-जगह चुनाव बहिष्कार के बोर्ड लगे हुए हैं पूरा गांव काले झंडों से पटा पड़ा है. गांव में पक्की सड़क ही नहीं है, गांव का मुख्य मार्ग कच्चा पड़ा हुआ है. यही नहीं गांव के अंदर एक भी सरकारी नल नहीं लगा हुआ है, गांव में नाली ना होने के चलते जगह-जगह घरों से निकला पानी भर जाया करता है और फिसलन पैदा हो जाती है और लोग चोटिल हुआ करते हैं

जनप्रतिनिधि लौटकर गांव की शक्ल तक नहीं देखता

वहीं गांव की रहने वाली महिलाएं बताती हैं कि उनकी शादी के बाद से आज तक वह पक्की सड़क का सपना देख रही है, जब-जब चुनाव आते हैं तब प्रधान से लेकर विधायक और सांसद गांव की सड़क नापते हैं, गांव के लोगों से वादा करके जाते हैं कि जीतने के बाद पक्की सड़क का निर्माण करके गांव में मूलभूत सुविधाओं हेतु विकास कराया जाएगा लेकिन जीत के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि लौटकर गांव की शक्ल तक नहीं देखता.

Add Zee News as a Preferred Source

दर्जनों लड़के कुंवारे घूम रहे हैं

गांव की निवासी प्रदर्शनकारी महिला शीतला देवी का कहना है, कि गांव में विकास न होने के चलते शादियां तक नहीं हो रही है दर्जनों लड़के कुंवारे घूम रहे हैं तो वहीं लड़कियों की भी शादी नहीं हो रही है लड़के पक्ष के लोग विकास न होने के चलते गांव में रिश्ता करने के लिए मना कर देते हैं.

सैफई से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर

करहल विधानसभा समाजवादी पार्टी के गढ़ कही जाने वाली सीट है, जो सैफई से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ती है. करहल विधानसभा से खुद अखिलेश यादव भी विधायक रहे हैं और उनके सीट छोड़ देने के बाद उनके भतीजे तेज प्रताप यादव मौजूदा विधायक है वहीं मैनपुरी लोकसभा से डिंपल यादव स्वयं सांसद हैं.