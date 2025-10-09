करवा चौथ पर कानपुर में कब निकलेगा चांद, फटाफट नोट कर लें चंद्रोदय की टाइमिंग

Kanpur Chand Nikalne ka Time: हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्योहार खास महत्व रखता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. चंद्रमा अर्घ्य दिया जाता है और चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं व्रत को खोलती हैं. मान्यता है कि करवा चौथ पर व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है. साथ ही जीवन में यश-वैभव आता है. इस दिन महिलाओं को चांद निकलने का खास इंतजार रहता है. आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा.

कब है करवा चौथ व्रत 2025

करवा चौथ का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस साल यह 10 अक्टूबर शुक्रवार को है. करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करनी चाहिए. व्रत में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसके अलावा शाम के समय पूजा जरूर करें. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सुहागिनों को क्षमतानुसर चीजें दान करें.

कानपुर में कब निकलेगा चांद

करवा चौथ के दिन महिलाओं को चांद के निकलने का इंतजार रहता है. इसी को देखकर वह व्रत का पारण करती हैं. देश के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग हो सकता है. कई जगहों पर यह जल्द नजर आ जाता है तो कहीं-कहीं पर इसको लेकर इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि यूपी के कानपुर जिले में चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 06 मिनट है.

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य जिलों में कब निकलेगा चांद

यूपी के अन्य जिलों में चांद निकलने की बात की जाए तो नोएडा में चांद निकलने का समय रात 08:12 बजे, लखनऊ में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, गोरखपुर में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 07:52 बजे और प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे है.

Karwa Chauth Moon Rise Time: करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? देखें नोएडा से लेकर लखनऊ तक आपके शहर में चंद्रोदय का समय