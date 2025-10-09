Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

करवा चौथ पर कानपुर में कब निकलेगा चांद, फटाफट नोट कर लें चंद्रोदय की टाइमिंग

Kanpur Karwa Chauth Chand Nikalne ka Time: करवा चौथ के व्रत पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं. आइए जानतें हैं आपके शहर में करवा चौथ पर चांद कब दिखाई देगा.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:09 PM IST
Kanpur Chand Nikalne ka Time
Kanpur Chand Nikalne ka Time: हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्योहार खास महत्व रखता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. चंद्रमा अर्घ्य दिया जाता है और चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं व्रत को खोलती हैं. मान्यता है कि करवा चौथ पर व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है. साथ ही जीवन में यश-वैभव आता है. इस दिन महिलाओं को चांद निकलने का खास इंतजार रहता है. आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा.

कब है करवा चौथ व्रत 2025
करवा चौथ का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस साल यह 10 अक्टूबर शुक्रवार को है. करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करनी चाहिए.  व्रत में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसके अलावा शाम के समय पूजा जरूर करें. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सुहागिनों को क्षमतानुसर चीजें दान करें. 

कानपुर में कब निकलेगा चांद
करवा चौथ के दिन महिलाओं को चांद के निकलने का इंतजार रहता है. इसी को देखकर वह व्रत का पारण करती हैं. देश के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग हो सकता है. कई जगहों पर यह जल्द नजर आ जाता है तो कहीं-कहीं पर इसको लेकर इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि यूपी के कानपुर जिले में चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 06 मिनट है.

अन्य जिलों में कब निकलेगा चांद
यूपी के अन्य जिलों में चांद निकलने की बात की जाए तो नोएडा में चांद निकलने का समय रात 08:12 बजे, लखनऊ में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, गोरखपुर में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 07:52 बजे और प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे है.

Karwa Chauth Moon Rise Time: करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? देखें नोएडा से लेकर लखनऊ तक आपके शहर में चंद्रोदय का समय

 

Trending news

