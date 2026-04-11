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कथा के बाद कलंक! उन्नाव में कथावाचक से मारपीट, जाति पूछकर अपमान का आरोप; पुलिस ने शुरू की जांच

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक कथावाचक ने आयोजकों पर भागवत कथा के बाद जाति पूछकर मारने पीटने और जबरन पेशाब पिलाने का आरोप लगाया है. कथावाचक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 11, 2026, 09:29 PM IST
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कथावाचक के आयोजकों पर गंभीर आरोप
कथावाचक के आयोजकों पर गंभीर आरोप

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां भागवत कथा समाप्त होने के बाद कथावाचक के साथ कथित रूप से मारपीट और जातिगत अपमान किए जाने का आरोप लगा है. यह घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की बताई जा रही है, जिसने स्थानीय स्तर पर आक्रोश और बहस को जन्म दे दिया है.

कथावाचक का आरोप
पीड़ित कथावाचक अवधेश चंद्र का आरोप है कि कथा संपन्न होने के बाद आयोजकों का व्यवहार अचानक बदल गया. उन्होंने बताया कि पहले उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा गया और इसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया. कथावाचक के अनुसार, गांव के कुछ लोगों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया और लखनऊ ले जाकर उनके साथ मारपीट की. 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जनेऊ तोड़ा गया और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. यहां तक कि उन्हें जबरन शराब पिलाने की भी कोशिश की गई. इस घटना ने न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों की पवित्रता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को भी उजागर किया है. 

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पीड़ित ने एसपी को दिया शिकायत पत्र
घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी.

घटना को लेकर सामाजिक संगठन अलर्ट
इस घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी का माहौल है और सामाजिक संगठनों ने भी इसे गंभीरता से लिया है. लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों से समाज में वैमनस्य बढ़ता है और कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ता है. 

इटावा में सामने आया था ऐसा ही मामला
गौरतलब है कि हाल ही में इटावा जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक कथावाचक को जाति के आधार पर अपमानित किया गया था. उस घटना में कथावाचक और उनकी टीम के साथ मारपीट कर उनके बाल कटवा दिए गए थे और अपमानजनक कृत्य कराए गए थे. 

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता दोनों की जरूरत है. 

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