सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रहार

काकादेव इलाके में पिछले कई वर्षों से आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं. इन इमारतों में न तो अग्निशमन के पर्याप्त प्रबंध थे और न ही आपातकालीन निकास की उचित व्यवस्था. लखनऊ की दुखद घटना के बाद प्रशासन ने शहर की सभी कोचिंग संस्थाओं और व्यावसायिक भवनों के सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए थे. जांच में पाया गया कि अधिकांश इमारतें मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं, जिसके बाद KDA ने सख्त कदम उठाते हुए इन्हें सील करने का निर्णय लिया.