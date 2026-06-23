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कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: लखनऊ में हुए हालिया अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. इसी क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने शहर की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी, काकादेव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रही इमारतों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है.
सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रहार
काकादेव इलाके में पिछले कई वर्षों से आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं. इन इमारतों में न तो अग्निशमन के पर्याप्त प्रबंध थे और न ही आपातकालीन निकास की उचित व्यवस्था. लखनऊ की दुखद घटना के बाद प्रशासन ने शहर की सभी कोचिंग संस्थाओं और व्यावसायिक भवनों के सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए थे. जांच में पाया गया कि अधिकांश इमारतें मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं, जिसके बाद KDA ने सख्त कदम उठाते हुए इन्हें सील करने का निर्णय लिया.
बड़े कोचिंग संस्थान कार्रवाई की जद में
KDA की इस कार्रवाई के दायरे में कई नामी कोचिंग संस्थान भी आ गए हैं. इनमें 'फिजिक्स वाला विद्यापीठ' जैसे चर्चित कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं. कार्रवाई के दौरान KDA की टीम ने बिना नक्शा पास कराए या आवासीय उपयोग वाली इमारतों में चल रहे व्यावसायिक परिसरों को चिन्हित किया और उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है.
छात्रों का भविष्य और प्रशासन की जिम्मेदारी
काकादेव को कानपुर की 'कोचिंग मंडी' कहा जाता है, जहां लाखों छात्र भविष्य संवारने के लिए आते हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है. संकरी गलियों में चल रहे ये कोचिंग सेंटर किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते थे. KDA की टीम लगातार क्षेत्र में डेरा डाले हुए है और उन सभी इमारतों को सील किया जा रहा है जो सुरक्षा मानकों के विपरीत हैं.
आगे की राह
प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जब तक निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर लेते और जरूरी NOC प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन परिसरों में कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकेंगी. इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब भविष्य में सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल, काकादेव के व्यावसायिक मानचित्र में यह बड़ी हलचल चर्चा का विषय बनी हुई है.