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फिजिक्स वाला विद्यापीठ समेत कई कोचिंग पर प्रशासन का शिकंजा, 30 अवैध इमारतें भी सील

Kanpur News: लखनऊ में हुए हालिया अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. इसी क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने शहर की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी, काकादेव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रही इमारतों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 23, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:15 PM IST
फिजिक्स वाला विद्यापीठ समेत कई कोचिंग पर प्रशासन का शिकंजा, 30 अवैध इमारतें भी सील

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