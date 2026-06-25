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Kanpur News: अवैध बेसमेंट और नियमों के विरुद्ध चल रहे व्यावसायिक निर्माणों पर जारी प्रशासनिक कार्रवाई के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना की आवासीय बिल्डिंग को कॉमर्शियल के रूप में उपयोग करने के कारण बेसमेंट को सील करने के महज 24 घंटे के भीतर ही उसकी सील खोल दी गई. राजनीतिक रसूख के कारण कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम को बैकफुट पर आना पड़ा.
केडीए की कार्रवाई पर उठे सवाल
इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले पर KDA के अधिकारी सीधे तौर पर मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए. मामले को दबाने की कोशिश के बीच KDA सचिव अभय कुमार पांडेय ने सफाई देते हुए दावा किया कि विभाग द्वारा बेसमेंट को सील ही नहीं किया गया था, बल्कि वहां सिर्फ नियमानुसार नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई थी.
सीलिंग की कार्रवाई पर KDA सचिव की सफाई
इस मामले पर उठे सवालों के बाद KDA सचिव अभय कुमार पांडेय ने मीडिया के सामने विभाग का पक्ष रखा. उन्होंने सीलिंग की बात से साफ इनकार करते कहा कि बिल्डिंग को सील नहीं किया गया था, बल्कि वहां सिर्फ नियमानुसार नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई थी. सचिव ने बताया कि लखनऊ हादसे के बाद KDA एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 55 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के नाम पर किसी का उत्पीड़न न हो, इसलिए अब भवन स्वामियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष के भाई की बिल्डिंग को सील करने के फुटेज होने का दावा होने पर सचिव ने कहा कि इस मामले को वे दिखवा लेंगे, क्योंकि प्रवर्तन प्रभारी की तरफ से उन्हें सिर्फ नोटिस जारी किए जाने की ही सूचना मिली है
भवन स्वामी ने कार्रवाई को बताया अचानक
दूसरी ओर, खुद भवन स्वामी बिट्टू महाना ने KDA की इस कार्रवाई को बिना किसी पूर्व सूचना के की गई अचानक कार्रवाई बताया है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्हें विभाग की तरफ से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था और KDA की टीम ने उनके मौके पर पहुंचने से पहले ही बेसमेंट को सील कर दिया था. बिट्टू महाना ने बेसमेंट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने और फायर विभाग से एनओसी मिलने का दावा किया है. इसके साथ ही उन्होंने शहर की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ उनकी ही बिल्डिंग मानक के विपरीत नहीं है, बल्कि इस समय पूरे कानपुर में यही स्थिति बनी हुई है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अधिकारियों का सीधे जवाब देने से बचना और विरोधाभासी बयान देना प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.