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यूपी विस अध्यक्ष सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग सील, कानपुर में बेसमेंट पर चल रहा था कोचिंग और होटल

Kanpur News: लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान और होटलों पर कार्रवाई की जा रही है. इसी बीच में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई के आवासीय बिल्डिंग को सील करने पर हड़कंप मच गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 25, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:28 PM IST
यूपी विस अध्यक्ष सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग सील, कानपुर में बेसमेंट पर चल रहा था कोचिंग और होटल
Image Credit: Kanpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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