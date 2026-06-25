सीलिंग की कार्रवाई पर KDA सचिव की सफाई

इस मामले पर उठे सवालों के बाद KDA सचिव अभय कुमार पांडेय ने मीडिया के सामने विभाग का पक्ष रखा. उन्होंने सीलिंग की बात से साफ इनकार करते कहा कि बिल्डिंग को सील नहीं किया गया था, बल्कि वहां सिर्फ नियमानुसार नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई थी. सचिव ने बताया कि लखनऊ हादसे के बाद KDA एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 55 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के नाम पर किसी का उत्पीड़न न हो, इसलिए अब भवन स्वामियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष के भाई की बिल्डिंग को सील करने के फुटेज होने का दावा होने पर सचिव ने कहा कि इस मामले को वे दिखवा लेंगे, क्योंकि प्रवर्तन प्रभारी की तरफ से उन्हें सिर्फ नोटिस जारी किए जाने की ही सूचना मिली है