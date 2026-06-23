प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अभी जारी रहेगा और शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी जो संस्थान भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में और संस्थानों का चिन्हीकरण कर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.