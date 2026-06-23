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KDA Action: लखनऊ हादसे के बाद जागा प्रशासन, कानपुर में 'Physics Wallah' समेत 22 कोचिंग संस्थान सील

Kanpur News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोचिंग संस्थान से जुड़े हादसे के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शहर के प्रमुख कोचिंग हब काकादेव में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रदेशभर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 23, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:19 AM IST
KDA Action: लखनऊ हादसे के बाद जागा प्रशासन, कानपुर में 'Physics Wallah' समेत 22 कोचिंग संस्थान सील
Image Credit: Kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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