औरैया सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख, दिए- हरसंभव मदद के निर्देश

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Yogi Adityanath Auraiya accident: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जिले के बिधूना-एरवाकटरा मार्ग पर एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों की दुखद मौत हो गई. यह हादसा इतना अचानक और भयंकर था कि जिसने भी देखा, वह सहम गया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण दुर्घटना का तुरंत संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं.
कैसे घटी यह दर्दनाक घटना?
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा औरैया जिले के बिधूना-एरवाकटरा मार्ग पर हुआ. एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. वाहन की गति इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर दूर जा गिरे और बुरी तरह से घायल हो गए. टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब घायलों को सड़क पर खून से लथपथ तड़पते देखा, तो तुरंत ही इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस को दी.
पुलिस की कार्रवाई और डॉक्टरों का जवाब
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने तुरंत ही तीनों गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया. हालांकि, चोटें इतनी गहरी थीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका. अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टरों की टीम ने घायलों की जांच की, तो तीनों को मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान
जैसे ही इस बड़े हादसे की खबर राज्य सरकार तक पहुंची, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसका संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.
प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने केवल शोक ही नहीं जताया, बल्कि जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं.
परिजनों से सीधा संवाद: अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत मृतकों के परिजनों से मिलें, उनसे बातचीत करें और उन्हें ढांढस बंधाएं.
हर संभव सहायता: सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक या अन्य सहायता नियमानुसार दी जा सकती है, वह तुरंत उपलब्ध कराई जाए.
घायलों का समुचित इलाज: मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि इस हादसे से जुड़े किसी भी अन्य व्यक्ति को चोट आई है, तो उसके बेहतर इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की.