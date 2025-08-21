Auraiya News: जानें कौन हैं SDM राकेश कुमार, लिफाफा लेने पर गिरी निलंबन की गाज, वीडियो हुआ था वायरल

Auraiya: लिफाफा लेते हुए सुर्खियों में आने वाले औरैया सदर तहसील के उपजिला अधिकारी (SDM) राकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है. एसडीएम राकेश कुमार सिंह का लिफाफे में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था. राकेश कुमार की जगह सदर तहसील के नए एसडीएम आनंद वर्मा नियुक्त किये गए हैं.

वीडियो वायरल होने पर राकेश कुमार सिंह को जिला मुख्यालय से अटैच किया गया था. डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने घटना पर तुरंत संज्ञान लिया और मामले की जांच ADM अविनाश चंद्र मौर्य को सौंपी थी.

खबर लिखी जा रही है...

