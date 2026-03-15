काला चश्मा और ट्रेडिशनल सूट... कुलदीप यादव और वंशिका की कानपुर में ग्रैंड एंट्री, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

Kuldeep Yadav and Vanshika Wedding Photos: भारतीय इंडिया टीम के क्रिकेटर कुलदीप यादव अपनी दुल्हन वंशिका सिंह चड्ढा के साथ रविवार को कानपुर पहुंचे. काला चश्मा पहने वंशिका ने ट्रेडिशनल सलवार सूट पहन रखा था. एयरपोर्ट से दोनों BMW में सवार होकर घर पहुंचे. जहां बैंड बाजे से स्वागत किया गया. दुल्हन वंशिका के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया गया. आरती उतारकर वंशिका और कुलदीप की घर के अंदर एंट्री कराई गई.

मसूरी में लिए सात फेरे

इस दौरान कुलदीप और वंशिका ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया. पूरे घर को विदेशी फूलों से सजाया गया है. बता दें कि कुलदीप यादव ने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ मसूरी के होटल में शादी की. मंच पर पहुंचकर कुलदीप और वंशिका ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. इसके बाद देर रात मंडप में सात फेरों की रस्म पूरी की गई, जिसके साथ ही दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए.

ये दिग्गज शादी में हुए शामिल

कुलदीप की शादी में भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज शामिल हुए. इनमें भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल के अलावा आरपी​ सिंह भी दिखे. भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी. दिलीप ने सोशल मीडिया पोस्ट में शादी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'अपने जीवन के प्यार से कुलदीप यादव को शादी करते देखकर बहुत खुशी हुई. आप दोनों को जिंदगी भर प्यार, हंसी और ढेर सारा आशीर्वाद मिले. बधाई हो.'

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ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से पढ़ीं हैं वंशिका

बता दें कि कुलदीप यादव कानपुर के रहने वाले हैं. कुलदीप के घर से कुछ ही दूर पर वंशिका का घर है. दोनों बचपन के दोस्त हैं. वंशिका ने अपनी स्कूलिंग कानपुर से की है. इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली गईं. वंशिका भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में कार्यरत हैं. नवंबर 2025 में दोनों की शादी तय हुई थी. अब कुलदीप और वंशिका की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया खूब वायरल हो रही हैं.