Kanpur News: T20 एशिया कप में रचा इतिहास, कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने कहा, पहलगांव हमले में मारे गए परिवारों की जीत

प्रवीन पांडे /KanpurNews: अप्रैल में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद यह भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला था. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल कीइस मैच की जीत के बाद प्रशंसक टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं. टीम इंडिया ने पूरे मैच के दौरान बढ़त बनाए रखी. भारतीय टीम के बॉलर कुलदीप यादव के कोच ने जीत पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मैच की जीत पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों की जीत है.

हार्दिक पांड्या-कुलदीप यादव पाक को बैक फुट पर लाए

भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर इंडियन टीम के बॉलर कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने कहा मैच बहुत शानदार मैच था. जो उम्मीद लोगों को थी उसे उम्मीद को भारतीय टीम ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया. खासकर जब मैच स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पाक को लगा जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो और पाक ने जो पहले बैटिंग का निर्णय लिया उसको हमारे बॉलर ने खासकर हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव ने विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम को बैक फुट पर लाकर उनको धराशाही कर दिया.

मैच की जीत पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों की जीत

भारतीय टीम के आगे पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं टिक नहीं पाए और जो पाकिस्तान की मनसा थी कि अच्छा स्कोर बनाएंगे और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. वहीं भारतीय टीम ने शुरुआत से रन रेट को मेंटेन रखा एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को कुचल दिया. कुलदीप यादव के कोच ने जीत पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मैच की जीत पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों की जीत है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुलदीप उम्मीदों पर खरे उतरे

कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने कहा कि कुलदीप से उम्मीद थी उस पर बे खरे उतरे हैं. ऐसे वे अच्छा प्रदर्शन करते रहे और एशिया कप में अपनी ऐसी ही धारदार गेंदबाजी करते रहें. कुलदीप यादव ने लगातार अच्छे प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि भारतीय टीम के अच्छे बॉलर है.

कानपुर में मैच को बॉयकाट को लेकर क्या बोले कुलदीप के कोच

वही ऑपप्रेशन सिंदूर के बाद इस मैच को लेकर कानपुर में मैच को बॉयकाट को लेकर व कपिल पांडे ने कहा कि जिस समय भारतीय टीम की जीत हुई उसके बाद में भारतीय टीम ने कप्तान ने इस जीत को 26 परिवारों की जीत बताया है और यह साबित कर दिया है कि पहलगाम हमले मैं मारे गए परिवारों के आंसू में कुछ कमी आएगी.