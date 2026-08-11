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हाथ-पैर धोते समय 8 फीट गहरे गड्ढे में डूबा मजदूर, पानी से निकलने लिए तड़पता रहा; 2 घंटे चला रेस्क्यू

Kanpur News: कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे में मंगलवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई. मजदूर गड्ढे से निकलने के लिए तड़पता रहा, बाद में करीब दो घंटे रेस्क्यू चला और उसका शव गड्ढे से बाहर निकाला गया.

Written ByAlok Tripathi
Published: Aug 11, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:41 PM IST
हाथ-पैर धोते समय 8 फीट गहरे गड्ढे में डूबा मजदूर, पानी से निकलने लिए तड़पता रहा; 2 घंटे चला रेस्क्यू

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Alok Tripathi

Alok Tripathi

आलोक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले से ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने कई स्थानीय समाचार चैनलों और अखबारों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह 2022 से ज़ी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. ग्रामीण मुद्दों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है.

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