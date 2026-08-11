हाथ-पैर धोते समय 8 फीट गहरे गड्ढे में डूबा मजदूर, पानी से निकलने लिए तड़पता रहा; 2 घंटे चला रेस्क्यू

राज्य चुनें
कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय मजदूर कन्हैया की पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. करीब 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे में बरसात का पानी भरा था. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम मच गया.
घटना विस्तार से
घटना तुलसी नगर स्थित निर्माणाधीन मकान की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक कन्हैया मकान में मजदूरी कर रहा था. मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे काम खत्म करने के बाद वह पास में बने गड्ढे में भरे पानी में हाथ-पैर धोने लगा. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में डूब गया.
शुरुआत में आसपास मौजूद लोगों को हादसे की जानकारी नहीं हो सकी. जब कन्हैया के डूबने का पता चला तो मौके पर हड़कंप मच गया. लोगों ने उसे तलाशने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. करीब एक बजे फायर विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. गड्ढा करीब 8 से 10 फीट गहरा होने और पानी भरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे की कोशिश के बाद दोपहर करीब तीन बजे कन्हैया के शव को पानी से बाहर निकाला जा सका.
निर्माणाधीन मकान के भराव के लिए किया गया था गड्ढा
बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान में मिट्टी भरने के लिए पास की जमीन से मिट्टी उठाई गई थी, जिससे वहां गहरा गड्ढा बन गया था. बारिश के कारण इसी गड्ढे में पानी भर गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी और आसपास के हिस्से के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ.
कन्हैया की मौत की सूचना मिलते ही उसके परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने शव को मौके पर रखकर मुआवजे की मांग की. बाद में पुलिस के समझाने पर परिजन शांत हुए.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.