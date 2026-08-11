हाथ-पैर धोते समय 8 फीट गहरे गड्ढे में डूबा मजदूर, पानी से निकलने लिए तड़पता रहा; 2 घंटे चला रेस्क्यू

निर्माणाधीन मकान के भराव के लिए किया गया था गड्ढा

बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान में मिट्टी भरने के लिए पास की जमीन से मिट्टी उठाई गई थी, जिससे वहां गहरा गड्ढा बन गया था. बारिश के कारण इसी गड्ढे में पानी भर गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी और आसपास के हिस्से के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ.