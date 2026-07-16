/फेसबुक लाइव पर अपनी व्यथा बताकर नदी में कूदे लखीमपुर के डॉक्टर सौरभ, तलाश में जुटी SDRF, औरैया कोतवाल पर गंभीर आरोप

वायरल वीडियो में डॉक्टर सौरभ ने क्या कहा....

वीडियो में डॉक्टर सौरभ कहते हैं, “मैं डॉक्टर सौरभ बाजपेई, राम अवतार हॉस्पिटल में काम करता हूं. डॉक्टर एसपी सिंह के साथ में, हरिहरपुर. उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, छोटी सी बात पर. मैं औरैया थाने गया. वहां एसएचओ ठाकुर है. मैं पंडित हूं. ये लोग भी ठाकुर हैं. सौरभ ने वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कठोर शब्द कहे हैं. बाकी मैं सुसाइड करने जा रहा हूं.. सुसाइड करूंगा, आज ये लोग नहीं निकलने देंगे. मुझे बंद करके रखा है. कल निकलने देंगे!! मैं एक वादा कर रहा हूं, मैं सुसाइड करूंगा और मेरे सुसाइड के जिम्मेदार होंगे, सर्वेश सिंह. सर्वेश सिंह का लड़का गौरव सिंह, एसपी सिंह को भाई मानकर माफ कर रहा हूं.