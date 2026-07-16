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फेसबुक लाइव पर अपनी व्यथा बताकर नदी में कूदे लखीमपुर के डॉक्टर सौरभ, तलाश में जुटी SDRF, औरैया कोतवाल पर गंभीर आरोप

औरैया में एक डॉक्टर ने फेसबुक पर वीडियो डाल कर औरैया कोतवाली के कोतवाली और अन्य लोगों पर आरोप गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 16, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:42 AM IST
फेसबुक लाइव पर अपनी व्यथा बताकर नदी में कूदे लखीमपुर के डॉक्टर सौरभ, तलाश में जुटी SDRF, औरैया कोतवाल पर गंभीर आरोप
Image Credit: Auraiya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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