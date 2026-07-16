/फेसबुक लाइव पर अपनी व्यथा बताकर नदी में कूदे लखीमपुर के डॉक्टर सौरभ, तलाश में जुटी SDRF, औरैया कोतवाल पर गंभीर आरोप

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गौरव श्रीवास्तव/औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है. यहां एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ने फेसबुक पर लाइव आकर कोतवाली पुलिस और अस्पताल कर्मियों पर प्रताड़ना के बेहद गंभीर आरोप लगाए और इसके तुरंत बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी. बता दें कि लखीमपुर खीरी के निवासी डॉक्टर सौरभ बाजपेई औरैया के निजी हॉस्पिटल में काम करते थे.
घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस, दमकल विभाग व एसडीआरएफ (SDRF) की टीमें नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है. यमुना में छलांग लगाने की सूचना के बाद पुलिस, अग्निशमन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उनकी तलाश की.
वायरल वीडियो में डॉक्टर सौरभ ने क्या कहा....
वीडियो में डॉक्टर सौरभ कहते हैं, “मैं डॉक्टर सौरभ बाजपेई, राम अवतार हॉस्पिटल में काम करता हूं. डॉक्टर एसपी सिंह के साथ में, हरिहरपुर. उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, छोटी सी बात पर. मैं औरैया थाने गया. वहां एसएचओ ठाकुर है. मैं पंडित हूं. ये लोग भी ठाकुर हैं. सौरभ ने वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कठोर शब्द कहे हैं. बाकी मैं सुसाइड करने जा रहा हूं.. सुसाइड करूंगा, आज ये लोग नहीं निकलने देंगे. मुझे बंद करके रखा है. कल निकलने देंगे!! मैं एक वादा कर रहा हूं, मैं सुसाइड करूंगा और मेरे सुसाइड के जिम्मेदार होंगे, सर्वेश सिंह. सर्वेश सिंह का लड़का गौरव सिंह, एसपी सिंह को भाई मानकर माफ कर रहा हूं.
पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी
फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है. घटना के संबंध में बता दें कि लखीमपुर खीरी के निवासी डॉक्टर सौरभ बाजपेई औरैया के निजी हॉस्पिटल में काम करते थे. जानकारी के मुताबिक सौरभ बाजपेई का विवाद अस्पताल कर्मियों के साथ हो गया था जिसके बाद सौरभ ने औरैया कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. लेकिन कोतवाल राजकुमार सिंह ने दबाव बना कर समझौता करा दिया. जिसके बाद सौरभ बाजपेई ने फेसबुक पर लाइव आकर इस सभी के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसके बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी.
अस्पताल कर्मियों से विवाद के बाद शुरू हुआ मामला
सौरभ बाजपेई ने फेसबुक लाइव में कहा कि उनका औरैया के तिलक नगर मोहल्ले में निवास है. बुधवार की दोपहर तीन-चार बजे के करीब वह फेसबुक लाइव पर आए. हरिरपुर निवासी गौरव सिंह अस्पताल कर्मी पर उन्होंने पीटने का आरोप लगाया.
कोतवाल पर दबाव बनाने और बंधक बनाने का आरोप
लाइव पर आगे बताया है कि मारपीट के बाद जब वह कोतवाली पहुंचे तो आरोपी व एसएचओ राजकुमार सिंह ने सजातीय होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई. उल्टा उन्हें बंधक बना लिया गया. उनका उत्पीड़न किया गया. लाइव पर व्यथा बताने के कुछ देर बाद करीब साढ़े चार बजे डॉक्टर ने यमुना में छलांग लगा दी.
सीओ सिटी का बयान
यमुना में छलांग लगाने की सूचना के बाद पुलिस, अग्निशमन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उनकी तलाश की. लेकिन देर रात तक डॉक्टर सौरभ बाजपेई का पता नहीं चल सका. सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी है और जो भी आरोप है उनकी जांच की जाएगी.
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