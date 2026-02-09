Advertisement
लेम्बोर्गिनी कार हादसे का वीडियो सामने आया, तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को बचाने वाले पर गिरी गाज

Kanpur Lamborghini Accident: कानपुर कार हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. कानपुर पुलिस ने माना कि तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश की गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 09, 2026, 07:24 PM IST
Kanpur Lamborghini Accident: कानपुर में तंबाकू कारोबारी ​के बेटे द्वारा लेम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों के रौंदने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है. कानपुर पुलिस आयुक्त ने प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर की लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की है. आरोप है कि कारोबारी के बेटे शिवम को बचाने के लिए एक-एक कर मोहरे गिराए जा रहे हैं. 

लेम्बोर्गिनी कार हादसे का वीडियो सामने आया
इतना ही नहीं लेम्बोर्गिनी कार हादसे का वीडियो भी सामने आया है. इसमें वकील के दावे झूठ निकले हैं. जिसमें वकील ने दावा किया था कि हादसे के समय तंबाकू कारोबारी का बेटे शिवम मिश्रा गाड़ी में नहीं था. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लेम्बोर्गिनी कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था. फिलहाल पूरे मामले में कानपुर पुलिस जांच कर रही है. शिवम मिश्रा अभी भी फरार बताया जा रहा है. 

कौन हैं कानपुर के तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा? 
कानपुर के आर्यनगर के रहने वाले केके मिश्रा कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी हैं. उन्हें मुन्ना मिश्रा भी कहा जाता है. केके मिश्रा ​बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं. उनकी यह कंपनी देशभर की बड़ी पान मसाला कंपनियों को तंबाकू उपलब्ध कराती है. फिलहाल केके मिश्रा ने अपना पूरा कारोबार दिल्ली शिफ्ट कर लिया है. कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में ऊषा मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा और शिवम मिश्रा के नाम शामिल हैं. पिछले 32 साल से केके मिश्रा तंबाकू का कारोबार कर रहे हैं. उनकी कंपनी की फैक्ट्री अहमदाबाद में है. 

केके मिश्रा की संपत्ति? 
साल 2024 में केके मिश्रा के ठिकानों पर आईटी की रेड भी पड़ी थी. इसमें केके मिश्रा के पास 200 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ था. आईटी की टीम ने 12 करोड़ की घड़ियां, 7 करोड़ के आभूषण, 60 करोड़ की गाड़ियां और 7 करोड़ कैश बरामद किया था. रेड के दौरान दिल्ली के वसंत विहार में बेटे शिवम मिश्रा के घर से करीब 16 करोड़ रुपये की एक रोल्स रॉयस फैंटम कार भी जब्त की थी. इसके अलावा पोर्श कायेने, लेम्बोर्गिनी
उरुस और मैकलारेन 720 एस जैसी लग्जरी कार होने की बात सामने आई थी. 

यह भी पढ़ें : कौन है कानपुर का कारोबारी केके मिश्रा, जिसके बेटे ने लेंबोर्गिनी से सड़क पर लगाई 'मौत की रेस' 6 को रौंदा

यह भी पढ़ें :  कानपुर लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FIR में दर्ज हुआ फरार आरोपी शिवम मिश्रा का नाम

