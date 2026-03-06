UP Breaking News Live: आज कानपुर दौरे पर सीएम योगी, RSS की बैठक में होंगे शामिल; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: सीएम योगी आज कानपुर दौरे पर हैं. यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. दोनों RSS की बैठक में शामिल होंगे. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
UP Breaking News Live: 6 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी आज कानपुर दौरे पर हैं. यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. दोनों RSS की बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में 2027 चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा. वहीं गाजियाबाद की पेंट फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला. 2KM तक आग की लपटें दिखाई दीं. अब अगर मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
UP News Today Live Updates: UP में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
3300 से अधिक किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्र
आज ई-लॉटरी से किसानों का होगा चयन
आज ई-लॉटरी से किसानों का होगा चयन
आवेदन करने वालों को मिलेगा अनुदान का लाभ
UP News Today Live Updates: महोबा में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग
महोबा से बड़ी खबर
हार्डवेयर की दुकान में लगी आग
शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग
UP News Today Live Updates: राप्ती नदी में डूबने का मामला, बच्ची का शव बरामद
यूपी के श्रावस्ती जिले में मल्हीपुर थाना क्षेत्र के सेमरहनिया गांव में राप्ती नदी में डूबे चार बच्चों में से लापता चल रही चौथी बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है. एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची के शव को नदी से बाहर निकाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
UP News Today Live Updates: इटावा में मौत पर बवाल
इटावा में छत से गिरकर शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा है. स्टाफ के साथ मारपीट की. भीड़ देखकर डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ हॉस्पिटल से बाहर निकल गए. पुलिस के पहुंचने पर वापस लौटे. इस दौरान उपकरण व दरवाजा क्षतिग्रस्त हुए है.
UP News Today Live Updates: एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने ऑटो में मारी टक्कर
टक्कर लगने से पिता-पुत्र हुए गंभीर घायल, घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज कराया भर्ती, डॉक्टरों ने बेटे को किया मृत घोषित, पिता की हालत नाजुक, बेटे की दर्दनाक मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर फरार कैंटर की तलाश में जुटी, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय के पास का मामला
UP News Today Live Updates: आज कानपुर शहर के दौरे पर CM योगी
आज कानपुर शहर के दौरे पर CM योगी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद
RSS की बैठक में होंगे शामिल
2027 चुनाव की तैयारियों पर मंथन
UP News Today Live Updates:गाजियाबाद की पेंट फैक्ट्री में आग का तांडव
गाजियाबाद की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, 2 km तक दिखाई दीं आग की लपटें, मौके पर पहुंची दमकल की टीम, फायर बिग्रेड की 12 गाड़ियों ने पाया काबू
UP News Today Live Updates: नशेबाजी के चलते हुआ विवाद
कानपुर में कई लोगों में हुई जमकर मारपीट, पीड़ित युवक ने रंगदारी,चेन लूट,का लगाया आरोप, सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना हुई कैद, बजरिया पुलिस ने 4 नामजद,12 अज्ञात के खिलाफ गम्भीर धाराओं दर्ज किया मुकदमा, बजरिया थाना के ब्रह्मनगर चौराहे का मामला