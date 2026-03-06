UP Breaking News Live: आज कानपुर दौरे पर सीएम योगी, RSS की बैठक में होंगे शामिल; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 6 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी आज कानपुर दौरे पर हैं. यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. दोनों RSS की बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में 2027 चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा. वहीं गाजियाबाद की पेंट फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला. 2KM तक आग की लपटें दिखाई दीं. अब अगर मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

